Duza pentru picurare

Colierele cu picurare cu indicator integrat pot fi fixate in orice punct al furtunului Kärcher Rain System®. Driperul ajustabil determina irigarea directa a plantelor.

Colierele cu picurare permit irigarea directa a plantelor si sunt o parte a "Karcher Rain System®". Acestea pot fi fixate in orice punct de pe furtunul Karcher Rain System®. Instalarea este rapida, usoara si nu necesita unelte. Colierul cu picurare este deschis, furtunul de irigare este prins cu ajutorul unui ac integrat in punctul dorit, iar colierul este fixat prin inchidere. Gata. Cu capul rotativ, volumul de apa poate fi ajustat de la 0 la 10 l/h si acest lucru inseamna ca poate fi evitat consumul inutil. Sistemul de irigare deosebit de eficient "Karcher Rain System® functioneaza cu presiunea de 4 bari, include un furtun 1/2" si coliere de pulverizare si combina avantajele micro-picurarii cu irigarea conventionala. "Karcher Rain System®" poate fi adaptat individual la aproape toate gradinile si lucreaza in mod eficient cu SensoTimer pentru controlul irigarii in functie de cerere.

Caracteristici si beneficii
Volumul de apa poate fi ajustat
  • Irigarea plantelor cu apa, in functie de necesitati
Tija fixare integrata in colier
  • Instalare fara a fi necesare alte scule
Atasarea la furtunul Kärcher Rain System®
  • Montare flexibila, precisa
Colier resigilabil
  • Colierele pot fi atasate usor si demontate dupa caz.

Specificații tehnice

Date tehnice

Presiunea maximă (bar) 4
Volum de iesire la 4 bari (l/h) 10
Culoarea Negru
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 15 x 24 x 40

Scope of supply

  • Duze picurare: 5 Bucată

Echipament

  • Volumul de apa poate fi ajustat

Video

Domenii de intrebuintare
  • Udarea grădinii
  • Straturi de flori, zone cu legume
Accesorii
CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

