I - Racord

Piesa in I conecteaza doua furtunuri Kärcher Rain System® si furtunuri de absorbtie. Utilizand piesa in I, furtunul de absorbtie, de exemplu, poate fi racordat la Kärcher Rain System®.

Piesa in I este o parte a Karcher Rain System®. Aceasta conecteaza doua furtunuri Karcher Rain System® sau furtunuri de absorbtie unele intre altele si permite reglarea individuala, dupa necesitati. Piesa I este perfecta pentru conectarea furtunului de absorbtie la capatul furtunului Karcher Rain System® sau pentru conectarea a doua furtunuri Karcher Rain System®. Furtunul este extrem de simplu de instalat, fara utilizarea altor instrumente. Furtunul este pur si simplu apasat in piesa I si fixat folosind o saiba de imbinare. Karcher Rain System® combina avantajele micro-picurarii si ale sistemelor de irigare conventionala. Sistemul de irigare deosebit de eficient lucreaza cu o presiune de pana la 4 bari, contine un furtun de 1/2" de absorbtie si coliere de pulverizare, poate fi adaptat in mod individual la aproape orice tip de gradina si lucreaza perfect cu SensoTimer pentru controlul irigarii bazat pe necesitati.

Caracteristici si beneficii
Piesa I cu doua racorduri
  • Pentru a conecta furtunurile si sistemele de irigare Kärcher Rain System™.
Design ergonomic
  • Usor de utilizat.

Specificații tehnice

Date tehnice

Presiunea maximă (bar) 4
Culoarea Negru
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 101 x 26 x 26

Scope of supply

  • Conector in I: 2 Bucată

Video

Domenii de intrebuintare
  • Udarea grădinii
  • Straturi de flori, zone cu legume
