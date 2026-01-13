Limitatorul de presiune cu filtru, este parte a Karcher Rain System®. Acesta reduce presiunea de intrare de la max. 12 bari la o presiune de iesire de 4 bari si este instalat intre furtunul de alimentare si Karcher Rain System®. Filtrul de particule protejeaza sistemul de particulele de murdarie. Filtrul poate fi usor de indepartat si de curatat. Exista un conector de robinet pe partea de intrare, care este compatibil cu toate sistemele de prindere. Partea de iesire este racordul pentru furtunul Karcher Rain System® sau furtunul de absorbtie. Furtunurile sunt fixate direct si fixate folosind o piulita de imbinare, fara nici o unealta. Karcher Rain System® combina avantajele sistemelor de micro-picurare si ale sistemelor de irigare conventionala. Acesta functioneaza cu o presiune de pana la 4 bari, poate fi adaptat individual la aproape orice tip de gradina si functioneaza perfect cu SensoTimer pentru controlul irigarii in functie de necesitati.