Set de irigare Premium
Caracteristici si beneficii
Set complet
- Sistem complet Kärcher Rain System®.
- Pregatit pentru utilizare: Toate componentele relevante ale sistemului sunt incluse in set.
Irigare cu umiditate controlata
- Irigarea eficienta, cu economisire de apa si in functie de necesitatile plantelor.
Setarea individuala a frecventei de irigare
- Irigare in functie de necesitati.
Garnitura etansare cu reglarea volumului apei
- Irigarea dedicata a plantelor, in functie de nevoi.
Atasarea la furtunul Kärcher Rain System®
- Montare flexibila, precisa
Garnitura etansare cu ac integrat
- Instalare fara a fi necesare alte scule
Duza de etansare resigilabila
- Colierele pot fi atasate usor si demontate dupa caz.
Numar clar de componente
Furtun Kärcher Rain System® integrat
- Poate fi intins intr-o maniera extrem de flexibila
Cupla "T" cu reglare a volumului apei
- Ajustarea optima a volumului apei, pentru furtunul submersibil.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Presiunea maximă (bar)
|4
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|6,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|385 x 291 x 112
Scope of supply
- Include filtru
- Conector in T cu reglare debit: 4 Bucată
- Conector in I: 4 Bucată
- Opritoare furtun, mari: 5 Bucată
- Duze picurare: 15 Bucată
- Garnituri de etansare: 10 Bucată
- Duze picurare furtun: 10 Bucată
- Duze de pulverizare 360º: 2 Bucată
- Duze de pulverizare 180º: 4 Bucată
- Duze de pulverizare 90º: 4 Bucată
- Furtunul de picurare: 10 m
- Furtun Kärcher Rain System®: 1/2″, 1 x 15 m, 1 x 10 m
- Racord: 2 Bucată
- Adaptor robinet cu reductor, G3/4, G1: 1 Bucată
- SensoTimer ST 6 eco!ogic
- Senzor de umiditate: 1 Bucată
Echipament
- Volumul de apa poate fi ajustat
- Sunt necesare baterii
- Număr baterii: Bloc de 2 x 9 V
- Evacuare programabila a apei: 1 Bucată
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Straturi de flori, zone cu legume
- Garduri vii
- Plantare in randuri