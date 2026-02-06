Set de irigare Premium

Caracteristici si beneficii
Set complet
  • Sistem complet Kärcher Rain System®.
  • Pregatit pentru utilizare: Toate componentele relevante ale sistemului sunt incluse in set.
Irigare cu umiditate controlata
  • Irigarea eficienta, cu economisire de apa si in functie de necesitatile plantelor.
Setarea individuala a frecventei de irigare
  • Irigare in functie de necesitati.
Garnitura etansare cu reglarea volumului apei
  • Irigarea dedicata a plantelor, in functie de nevoi.
Atasarea la furtunul Kärcher Rain System®
  • Montare flexibila, precisa
Garnitura etansare cu ac integrat
  • Instalare fara a fi necesare alte scule
Duza de etansare resigilabila
  • Colierele pot fi atasate usor si demontate dupa caz.
Numar clar de componente
Furtun Kärcher Rain System® integrat
  • Poate fi intins intr-o maniera extrem de flexibila
Cupla "T" cu reglare a volumului apei
  • Ajustarea optima a volumului apei, pentru furtunul submersibil.

Specificații tehnice

Date tehnice

Presiunea maximă (bar) 4
Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,6
Greutate cu ambalaj (kg) 6,5
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 385 x 291 x 112

Scope of supply

  • Include filtru
  • Conector in T cu reglare debit: 4 Bucată
  • Conector in I: 4 Bucată
  • Opritoare furtun, mari: 5 Bucată
  • Duze picurare: 15 Bucată
  • Garnituri de etansare: 10 Bucată
  • Duze picurare furtun: 10 Bucată
  • Duze de pulverizare 360º: 2 Bucată
  • Duze de pulverizare 180º: 4 Bucată
  • Duze de pulverizare 90º: 4 Bucată
  • Furtunul de picurare: 10 m
  • Furtun Kärcher Rain System®: 1/2″, 1 x 15 m, 1 x 10 m
  • Racord: 2 Bucată
  • Adaptor robinet cu reductor, G3/4, G1: 1 Bucată
  • SensoTimer ST 6 eco!ogic
  • Senzor de umiditate: 1 Bucată

Echipament

  • Volumul de apa poate fi ajustat
  • Sunt necesare baterii
  • Număr baterii: Bloc de 2 x 9 V
  • Evacuare programabila a apei: 1 Bucată
Domenii de intrebuintare
  • Udarea grădinii
  • Straturi de flori, zone cu legume
  • Garduri vii
  • Plantare in randuri
Accesorii
