Комплект системы орошения Premium
Особенности и преимущества
Полный комплект
- Полный стартовый комплект Kärcher Rain System®.
- Готов к использованию: Все системные релевантные компоненты включены в комплект.
Полив с контролем влажности.
- Эффективное, сберегающее воду решение по поливу растений
Индивидуальная настройка частоты полива
- Полив только необходимой точки
Капельницы с регулировкой громкости воды
- Целенаправленный полив любых растений
Фиксация на шланг Kärcher Rain System®
- Гибкая и точная установка
Капельницы с интегрированными иглами
- Установка без инструментов
Капельница с возможностью герметизации
- Хомуты могут быть гибко присоединены и удалены по мере необходимости
Строго определенное количество компонентов
- Никакого сложного планирования.
Шланг Kärcher Rain System ™
- Супер гибкий для укладки.
Тройник с регулированием потока воды
- Оптимальное регулирование объема воды для капельного шланга.
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. давление (бар)
|4
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,564
|Вес (с упаковкой) (кг)
|6,525
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|385 x 291 x 112
Scope of supply
- В комплекте с фильтром
- Регулируемые Т-коннекторы: 4 шт.
- I-коннекторы: 4 шт.
- Большая заглушка для шланга: 5 шт.
- Капельные форсунки: 15 шт.
- Зажимы: 10 шт.
- Пики для шланга: 10 шт.
- 360 ° микрораспылительные насадки: 2 шт.
- 180 ° микрораспылительные насадки: 4 шт.
- 90 ° микрораспылительные насадки: 4 шт.
- Сочащийся шланг: 10 м
- Шланг системы Kärcher Rain System®: 1/2″, 1 x 15 м, 1 x 10 м
- Коннектор: 2 шт.
- Штуцер с резьбой G1, G3/4: 1 шт.
- SensoTimer ST 6 eco!ogic
- Датчик влаги: 1 шт.
Оснащение
- Возможность регулировки объема воды
- Нужные батареи
- Количество батарей: 2 шт. по 9 В
- Програмируемая подача воды: 1 шт.
Области применения
- Полив сада
- Цветочные клумбы, овощные грядки
- Живые изгороди, кусты
- Подходит для полива всех типов растений