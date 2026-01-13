T - Racord cu ajustarea debitului de apa

Piesa in T cu posibilitate de reglare conecteaza 3 furtunuri Kärcher Rain System® si furtunuri de absorbtie. Teul lateral este reglabil si este perfect pentru racordarea furtunului de absorbtie.

Piesa in T cu reglare, este o parte a Karcher Rain System®. Aceasta conecteaza trei furtunuri Karcher Rain System® sau furtunuri de absorbtie unele intre altele si permite asezarea a doua linii de furtunuri independente. Acest lucru inseamna ca sistemul poate fi perfect adaptat la cerinte individuale. T-ul lateral are un volum ajustabil si prin urmare, are o presiune reglabila si este perfect pentru conectarea furtunului de absorbtie. Furtunul este extrem de usor de instalat, fara a utiliza alte instrumentele. Furtunul este pur si simplu apasat in piesa T si fixat utilizand o saiba de imbinare. Karcher Rain System® extrem de eficient combina avantajele micro-picurarii si ale sistemelor de irigare conventionala, lucreaza cu o presiune de pana la 4 bari si se caracterizeaza printr-un furtun cu coliere de picurare si pulverizare. Karcher Rain System® poate fi adaptat in mod individual la aproape orice tip de gradina si lucreaza perfect cu SensoTimer pentru controlul irigarii bazat pe necesitati.

Caracteristici si beneficii
Teu lateral ajustabil
  • Irigarea dedicata a plantelor, in functie de nevoi.
  • Teul lateral este perfect pentru cuplarea furtunului de absorbtie.
Piesa T cu trei racorduri
  • Pentru a conecta furtunurile si sistemele de irigare Kärcher Rain System™.
Design ergonomic
  • Usor de utilizat.

Specificații tehnice

Date tehnice

Presiunea maximă (bar) 4
Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 108 x 102 x 33

Scope of supply

  • Conector in T cu reglare debit: 2 Bucată

Echipament

  • Volumul de apa poate fi ajustat

Video

Domenii de intrebuintare
  • Udarea grădinii
  • Straturi de flori, zone cu legume
Accesorii
CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

