Setul de duze este un set de prelungire pentru Karcher Rain System® si contine 5 coliere de picurare, 10 coliere de etansare si de pulverizare (4x90º, 4 x 180º, 2 x 360º) si 5 crampoane de la sol. Colierele de picurare si pulverizare pot fi atasate intr-un punct al furtunului Karcher Rain System®. Instalarea colierelor este rapida, simpla si nu necesita alte unelte. Acul integrat de pe colierul deschis este fixat pur si simplu in furtun. Inchiderea colierului il fixeaza acul in furtun. Volumul de apa al colierului cu picurare poate fi ajustat pe orizontala si pe verticala datorita capului cu pulverizare rotativa. Din duza, volumul de apa poate fi ajustat de la 0-55 l/h pentru a economisi bani si resurse. Orificiile din furtun inutile pot fi reetansate cu coliere de etansare. Karcher Rain System® functioneaza cu max. 4 bari, combina avantajele micro-picurarii si irigarea conventionala si poate fi folosit in orice gradina.