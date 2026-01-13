Setul de conectori este un set de prelungire pentru sistemul de irigare Karcher Rain System®, contine 4 piese in T, 4 piese in L si 5 piese de capat. Piesa in T se conecteaza cu trei furtunuri sau 3 seturi Karcher Rain System® . Teul lateral al piesei in T are volum reglabil si, prin urmare, are functia de ajustare a presiunii si este ideal pentru cuplafea unui furtun de absorbtie. Piesa in I este adecvata pentru fixarea furtunului de absorbtie la capatun setului Karcher Rain System® sau pentru a conecta doua furtunuri Karcher Rain System®. Cu ajutorul piesei de capat, furtunurile scurtate pot fi etansate in orice moment. Instalarea furtunurilor nu necesita unelte si este extrem de simpla: Furtunul este pur si simplu apasat in conector sau in piesa de capat si este fixat cu ajutorul unei piulite de imbinare. Karcher Rain System® poate fi folosit la aproape orice gradina si functioneaza perfect cu SensoTimer, pentru controlul irigarii in functie de necesitati.