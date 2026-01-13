Set de racord pentru furtun

Setul de racordare contine piese diverse in T, I si finale, care extind Kärcher Rain System® si ofera oportunitati de racordare pentru furtunurile Kärcher Rain System®.

Setul de conectori este un set de prelungire pentru sistemul de irigare Karcher Rain System®, contine 4 piese in T, 4 piese in L si 5 piese de capat. Piesa in T se conecteaza cu trei furtunuri sau 3 seturi Karcher Rain System® . Teul lateral al piesei in T are volum reglabil si, prin urmare, are functia de ajustare a presiunii si este ideal pentru cuplafea unui furtun de absorbtie. Piesa in I este adecvata pentru fixarea furtunului de absorbtie la capatun setului Karcher Rain System® sau pentru a conecta doua furtunuri Karcher Rain System®. Cu ajutorul piesei de capat, furtunurile scurtate pot fi etansate in orice moment. Instalarea furtunurilor nu necesita unelte si este extrem de simpla: Furtunul este pur si simplu apasat in conector sau in piesa de capat si este fixat cu ajutorul unei piulite de imbinare. Karcher Rain System® poate fi folosit la aproape orice gradina si functioneaza perfect cu SensoTimer, pentru controlul irigarii in functie de necesitati.

Caracteristici si beneficii
Set de extindere pentru Kärcher Rain System®
  • Extensie Kärcher Rain System®
Piesa laterala "T" ajustabila
  • Irigarea dedicata a plantelor, in functie de nevoi.
  • Piesa laterala "T" pentru conectarea furtunului de aspirare
Piesa T cu trei racorduri
  • Cuplare usoara a furtunurilor Kärcher Rain System® si a furtunurilor de absorbtie
Oprire furtun
  • Etansare convenabila a furtunului Kärcher Rain System® sau a furtunului de absorbtie
Piesa I cu doua racorduri
  • Cuplare usoara a furtunurilor Kärcher Rain System® si a furtunurilor de absorbtie
Design ergonomic
  • Usor de utilizat.

Specificații tehnice

Date tehnice

Presiunea maximă (bar) 4
Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,4
Greutate cu ambalaj (kg) 0,4
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 103 x 101 x 33

Scope of supply

  • Conector in T cu reglare debit: 4 Bucată
  • Conector in I: 4 Bucată
  • Opritoare furtun, mari: 5 Bucată

Echipament

  • Volumul de apa poate fi ajustat

Video

Domenii de intrebuintare
  • Udarea grădinii
  • Straturi de flori, zone cu legume
Accesorii
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova