Set de irigare Deluxe
Caracteristici si beneficii
Set complet
Irigare cu umiditate controlata
Setarea individuala a frecventei de irigare
Garnitura etansare cu reglarea volumului apei
Atasarea la furtunul Kärcher Rain System®
Garnitura etansare cu ac integrat
Duza de etansare resigilabila
Numar clar de componente
Furtun Kärcher Rain System® integrat
Cupla "T" cu reglare a volumului apei
Specificații tehnice
Date tehnice
|Filet de racordare
|G3/4 + G1
|Presiunea maximă (bar)
|4
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|8,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|385 x 291 x 112
Scope of supply
- Include filtru
- Conector in T cu reglare debit: 4 Bucată
- Conector in I: 4 Bucată
- Opritoare furtun, mari: 5 Bucată
- Duze picurare: 10 Bucată
- Garnituri de etansare: 10 Bucată
- Duze picurare furtun: 15 Bucată
- Duze de pulverizare 360º: 3 Bucată
- Duze de pulverizare 180º: 6 Bucată
- Duze de pulverizare 90º: 6 Bucată
- Furtunul de picurare: 10 m
- Furtun Kärcher Rain System®: 1/2″, 1 x 15 m, 2 x 10 m
- Racord: 2 Bucată
- Adaptor robinet cu reductor, G3/4, G1: 1 Bucată
- SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic
- Senzor de umiditate: 2 Bucată
Echipament
- Volumul de apa poate fi ajustat
- Sunt necesare baterii
- Număr baterii: Bloc de 3 x 9 V
- Evacuare programabila a apei: 2 Bucată
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Straturi de flori, zone cu legume
- Garduri vii
- Plantare in randuri