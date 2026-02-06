Комплект системы орошения Deluxe

Особенности и преимущества
Полный комплект
  • Полный стартовый комплект Kärcher Rain System®.
  • Готов к использованию: Все системные релевантные компоненты включены в комплект.
Полив с контролем влажности.
  • Эффективное, сберегающее воду решение по поливу растений
Индивидуальная настройка частоты полива
  • Полив только необходимой точки
Капельницы с регулировкой громкости воды
  • Целенаправленный полив любых растений
Фиксация на шланг Kärcher Rain System®
  • Гибкая и точная установка
Капельницы с интегрированными иглами
  • Установка без инструментов
Капельница с возможностью герметизации
  • Хомуты могут быть легко установлены и удалены в соответствии с требованиями.
Строго определенное количество компонентов
  • Никакого сложного планирования.
Шланг Kärcher Rain System
  • Супер гибкий для укладки.
Тройник с регулированием потока воды
  • Оптимальное регулирование объема воды для капельного шланга.
Спецификации

Технические характеристики

Соединительная резьба G3/4 + G1
Макс. давление (бар) 4
Цвет Черный
Вес (кг) 0,564
Вес (с упаковкой) (кг) 8,31
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 385 x 291 x 112

Scope of supply

  • В комплекте с фильтром
  • Регулируемые Т-коннекторы: 4 шт.
  • I-коннекторы: 4 шт.
  • Большая заглушка для шланга: 5 шт.
  • Капельные форсунки: 10 шт.
  • Зажимы: 10 шт.
  • Пики для шланга: 15 шт.
  • 360 ° микрораспылительные насадки: 3 шт.
  • 180 ° микрораспылительные насадки: 6 шт.
  • 90 ° микрораспылительные насадки: 6 шт.
  • Сочащийся шланг: 10 м
  • Шланг системы Kärcher Rain System®: 1/2″, 1 x 15 м, 2 x 10 м
  • Коннектор: 2 шт.
  • Штуцер с резьбой G1, G3/4: 1 шт.
  • SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic
  • Датчик влаги: 2 шт.

Оснащение

  • Возможность регулировки объема воды
  • Нужные батареи
  • Количество батарей: 3 шт. по 9 В
  • Програмируемая подача воды: 2 шт.
Области применения
  • Полив сада
  • Цветочные клумбы, овощные грядки
  • Живые изгороди, кусты
  • Подходит для полива всех типов растений
Принадлежности
