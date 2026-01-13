Комплект соединительных элементов

Комплект состоит из соединительных элементов вида "T" (4 шт), "I" (4 шт) и 5 заглушек.

Особенности и преимущества
Комплект для расширения системы орошения Kärcher Rain System®
  • Расширение возможностей системы орошения Kärcher Rain System®.
Тройник с боковой регулировкой
  • Целенаправленный полив любых растений
  • Боковой отвод для оптимального подсоединения сочащегося шланга.
Т-коннектор с 3-мя выходами
  • Удобное соединение системных шлангов Kärcher Rain System® и сочащихся шлангов.
Заглушка для шланга
  • Удобная изоляция системного шланга Kärcher Rain System® или сочащегося шланга.
Коннектор с 2-мя выходами
  • Удобное соединение системных шлангов Kärcher Rain System® и сочащихся шлангов.
Эргономичная конструкция
  • Простота в использовании.
Спецификации

Технические характеристики

Макс. давление (бар) 4
Цвет Черный
Вес (кг) 0,373
Вес (с упаковкой) (кг) 0,446
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 103 x 101 x 33

Scope of supply

  • Регулируемые Т-коннекторы: 4 шт.
  • I-коннекторы: 4 шт.
  • Большая заглушка для шланга: 5 шт.

Оснащение

  • Возможность регулировки объема воды

Видео

Области применения
  • Полив сада
  • Цветочные клумбы, овощные грядки
Принадлежности
КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

