Комплект соединительных элементов
Комплект состоит из соединительных элементов вида "T" (4 шт), "I" (4 шт) и 5 заглушек.
Особенности и преимущества
Комплект для расширения системы орошения Kärcher Rain System®
- Расширение возможностей системы орошения Kärcher Rain System®.
Тройник с боковой регулировкой
- Целенаправленный полив любых растений
- Боковой отвод для оптимального подсоединения сочащегося шланга.
Т-коннектор с 3-мя выходами
- Удобное соединение системных шлангов Kärcher Rain System® и сочащихся шлангов.
Заглушка для шланга
- Удобная изоляция системного шланга Kärcher Rain System® или сочащегося шланга.
Коннектор с 2-мя выходами
- Удобное соединение системных шлангов Kärcher Rain System® и сочащихся шлангов.
Эргономичная конструкция
- Простота в использовании.
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. давление (бар)
|4
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,373
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,446
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|103 x 101 x 33
Scope of supply
- Регулируемые Т-коннекторы: 4 шт.
- I-коннекторы: 4 шт.
- Большая заглушка для шланга: 5 шт.
Оснащение
- Возможность регулировки объема воды
Видео
Совместимая техника
Области применения
- Полив сада
- Цветочные клумбы, овощные грядки