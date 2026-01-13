Системный шланг Karcher Rain System, 10 м.
Системный шланг Kärcher Rain System® предназначен для снабжения системы орошения Kärcher Rain System® водой. Различные регулируемые приспособления для подачи воды могут подсоединяться непосредственно к шлангу.
Системный шланг Kärcher Rain System® является основным компонентом системы орошения Kärcher Rain System®. Он равномерно распределяет воду внутри системы. На нем могут быть размещены различные специальные приспособления, например, капельницы и форсунки или герметизирующие хомуты. При необходимости можно укоротить или удлинить шланг с помощью соединителей либо разветвить его с помощью тройника. К концу шланга можно подсоединить сочащийся шланг. Шланг имеет длину 10 м. Прочная текстильная оплетка не содержит кадмия, бария и свинца и поэтому абсолютно безопасна для здоровья. Стойкий к атмосферным воздействиям и УФ-излучению наружный слой защищает материал, а светонепроницаемый промежуточный слой препятствует образованию водорослей внутри шланга. Монтаж шланга осуществляется быстро, легко и без специального инструмента. Система орошения Kärcher Rain System® работает с давлением до 4 бар, включает шланг 1/2", комплект капельниц и форсунок и сочетает в себе преимущества капельного и традиционного полива. Система орошения Kärcher Rain System® индивидуально адаптируется практически к любому саду и отлично сочетается с блоком SensoTimer для управления процессом полива в зависимости от необходимости.
Особенности и преимущества
Питающий шланг системы орошения Kärcher Rain System®
- Капельницы, герметизирующие хомуты и форсунки могут быть легко прикреплены
Высококачественный садовый шланг
- Безвредный для окружающей среды и здоровья человека.
Не содержит кадмия, бария и свинца
6 лет гарантии
- Износостойкость
Высокое сопротивление температур от -20 до + 65 ° C
- Жесткий.
Непрозрачная прослойка
- Предотвращает образование водорослей в шланге.
Простой в обращении садовый шланг с армированием для устойчивости к давлению
- Для удобства использования
- Жесткий и износостойкий.
Качественный 3-х слойный садовый шланг
- Супер гибкий для укладки.
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр
|1/2″
|Длина шланга (м)
|10
|Макс. давление (бар)
|4
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|1,209
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,24
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|262 x 258 x 70
Видео
Совместимая техника
Области применения
- Полив сада
- Цветочные клумбы, овощные грядки