Системный шланг Karcher Rain System, 10 м.

Системный шланг Kärcher Rain System® предназначен для снабжения системы орошения Kärcher Rain System® водой. Различные регулируемые приспособления для подачи воды могут подсоединяться непосредственно к шлангу.

Системный шланг Kärcher Rain System® является основным компонентом системы орошения Kärcher Rain System®. Он равномерно распределяет воду внутри системы. На нем могут быть размещены различные специальные приспособления, например, капельницы и форсунки или герметизирующие хомуты. При необходимости можно укоротить или удлинить шланг с помощью соединителей либо разветвить его с помощью тройника. К концу шланга можно подсоединить сочащийся шланг. Шланг имеет длину 10 м. Прочная текстильная оплетка не содержит кадмия, бария и свинца и поэтому абсолютно безопасна для здоровья. Стойкий к атмосферным воздействиям и УФ-излучению наружный слой защищает материал, а светонепроницаемый промежуточный слой препятствует образованию водорослей внутри шланга. Монтаж шланга осуществляется быстро, легко и без специального инструмента. Система орошения Kärcher Rain System® работает с давлением до 4 бар, включает шланг 1/2", комплект капельниц и форсунок и сочетает в себе преимущества капельного и традиционного полива. Система орошения Kärcher Rain System® индивидуально адаптируется практически к любому саду и отлично сочетается с блоком SensoTimer для управления процессом полива в зависимости от необходимости.

Особенности и преимущества
Питающий шланг системы орошения Kärcher Rain System®
  • Капельницы, герметизирующие хомуты и форсунки могут быть легко прикреплены
Высококачественный садовый шланг
  • Безвредный для окружающей среды и здоровья человека.
Не содержит кадмия, бария и свинца
  • Безвредный для окружающей среды и здоровья человека.
6 лет гарантии
  • Износостойкость
Высокое сопротивление температур от -20 до + 65 ° C
  • Жесткий.
Непрозрачная прослойка
  • Предотвращает образование водорослей в шланге.
Простой в обращении садовый шланг с армированием для устойчивости к давлению
  • Для удобства использования
  • Жесткий и износостойкий.
Простой в обращении садовый шланг с армированием для устойчивости к давлению
Качественный 3-х слойный садовый шланг
  • Супер гибкий для укладки.
Спецификации

Технические характеристики

Диаметр 1/2″
Длина шланга (м) 10
Макс. давление (бар) 4
Цвет Черный
Вес (кг) 1,209
Вес (с упаковкой) (кг) 1,24
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 262 x 258 x 70

Видео

Области применения
  • Полив сада
  • Цветочные клумбы, овощные грядки
Принадлежности
