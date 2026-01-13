Системный шланг Kärcher Rain System® является основным компонентом системы орошения Kärcher Rain System®. Он равномерно распределяет воду внутри системы. На нем могут быть размещены различные специальные приспособления, например, капельницы и форсунки или герметизирующие хомуты. При необходимости можно укоротить или удлинить шланг с помощью соединителей либо разветвить его с помощью тройника. К концу шланга можно подсоединить сочащийся шланг. Шланг имеет длину 10 м. Прочная текстильная оплетка не содержит кадмия, бария и свинца и поэтому абсолютно безопасна для здоровья. Стойкий к атмосферным воздействиям и УФ-излучению наружный слой защищает материал, а светонепроницаемый промежуточный слой препятствует образованию водорослей внутри шланга. Монтаж шланга осуществляется быстро, легко и без специального инструмента. Система орошения Kärcher Rain System® работает с давлением до 4 бар, включает шланг 1/2", комплект капельниц и форсунок и сочетает в себе преимущества капельного и традиционного полива. Система орошения Kärcher Rain System® индивидуально адаптируется практически к любому саду и отлично сочетается с блоком SensoTimer для управления процессом полива в зависимости от необходимости.