Сочащийся шланг длиной 25 м является компонентом системы орошения Kärcher Rain System®. Вода равномерно капает из шланга по всей длине и попадает именно туда, где она нужна. Это гарантирует максимально эффективный полив кустов и живых изгородей. При необходимости можно укоротить или удлинить шланг с помощью соединителей либо разветвить его с помощью тройника (макс. длина шланга: 50 м). Для соединения с системой орошения Kärcher Rain System® рекомендуется использовать тройник. Регулируемый боковой отвод позволяет задать оптимальный расход воды для шланга. Шланг состоит из двух слоев, не содержащий кадмия, бария и свинца, и поэтому абсолютно безопасен для здоровья. Оптимальное рабочее давление шланга составляет 2 бара. Монтаж шланга осуществляется легко и без специального инструмента. Система орошения Kärcher Rain System® работает с давлением до 4 бар, сочетает в себе преимущества капельного и традиционного полива и индивидуально адаптируется практически к любому саду.