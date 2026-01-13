Сочащийся шланг, 25 м.

Сочащийся шланг имеет длину 25 м и благодаря равномерной подаче воды отлично подходит для эффективного полива кустов и живых изгородей. Возможно удлинение шланга до 50 м.

Сочащийся шланг длиной 25 м является компонентом системы орошения Kärcher Rain System®. Вода равномерно капает из шланга по всей длине и попадает именно туда, где она нужна. Это гарантирует максимально эффективный полив кустов и живых изгородей. При необходимости можно укоротить или удлинить шланг с помощью соединителей либо разветвить его с помощью тройника (макс. длина шланга: 50 м). Для соединения с системой орошения Kärcher Rain System® рекомендуется использовать тройник. Регулируемый боковой отвод позволяет задать оптимальный расход воды для шланга. Шланг состоит из двух слоев, не содержащий кадмия, бария и свинца, и поэтому абсолютно безопасен для здоровья. Оптимальное рабочее давление шланга составляет 2 бара. Монтаж шланга осуществляется легко и без специального инструмента. Система орошения Kärcher Rain System® работает с давлением до 4 бар, сочетает в себе преимущества капельного и традиционного полива и индивидуально адаптируется практически к любому саду.

Особенности и преимущества
Сочащийся шланг для системы полива Karcher Rain
  • Прямой полив растений.
Может быть удлинен до 50 м.
  • Сочащийся полив по всей длине растений
Высококачественный садовый шланг
  • Безвредный для окружающей среды и здоровья человека.
Без содержания кадмия, бария и свинца
  • Безвредный для окружающей среды и здоровья человека.
Устойчив к морозам
  • Шланг можно оставлять на улице даже зимой.
Оптимальное давление для сочащегося шланга - 2 бара.
  • Сочащийся полив по всей длине растений
Может использоваться и под землей
  • Сочащийся шланг можно закапывать в землю на глубину до 5 см.
Длина 25 м.
Спецификации

Технические характеристики

Диаметр 1/2″
Длина шланга (м) 25
Макс. давление (бар) 4
Расход воды при давлении 4 бара (л/ч) 625
Цвет Черный
Вес (кг) 1,323
Вес (с упаковкой) (кг) 1,37
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 235 x 455 x 29

Оснащение

  • Устойчив к морозам

Видео

Области применения
  • Полив сада
  • Живые изгороди, кусты
  • Подходит для полива всех типов растений
