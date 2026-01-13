Сочащийся шланг, 25 м.
Сочащийся шланг имеет длину 25 м и благодаря равномерной подаче воды отлично подходит для эффективного полива кустов и живых изгородей. Возможно удлинение шланга до 50 м.
Сочащийся шланг длиной 25 м является компонентом системы орошения Kärcher Rain System®. Вода равномерно капает из шланга по всей длине и попадает именно туда, где она нужна. Это гарантирует максимально эффективный полив кустов и живых изгородей. При необходимости можно укоротить или удлинить шланг с помощью соединителей либо разветвить его с помощью тройника (макс. длина шланга: 50 м). Для соединения с системой орошения Kärcher Rain System® рекомендуется использовать тройник. Регулируемый боковой отвод позволяет задать оптимальный расход воды для шланга. Шланг состоит из двух слоев, не содержащий кадмия, бария и свинца, и поэтому абсолютно безопасен для здоровья. Оптимальное рабочее давление шланга составляет 2 бара. Монтаж шланга осуществляется легко и без специального инструмента. Система орошения Kärcher Rain System® работает с давлением до 4 бар, сочетает в себе преимущества капельного и традиционного полива и индивидуально адаптируется практически к любому саду.
Особенности и преимущества
Сочащийся шланг для системы полива Karcher Rain
- Прямой полив растений.
Может быть удлинен до 50 м.
- Сочащийся полив по всей длине растений
Высококачественный садовый шланг
- Безвредный для окружающей среды и здоровья человека.
Без содержания кадмия, бария и свинца
- Безвредный для окружающей среды и здоровья человека.
Устойчив к морозам
- Шланг можно оставлять на улице даже зимой.
Оптимальное давление для сочащегося шланга - 2 бара.
- Сочащийся полив по всей длине растений
Может использоваться и под землей
- Сочащийся шланг можно закапывать в землю на глубину до 5 см.
Длина 25 м.
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр
|1/2″
|Длина шланга (м)
|25
|Макс. давление (бар)
|4
|Расход воды при давлении 4 бара (л/ч)
|625
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|1,323
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,37
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|235 x 455 x 29
Оснащение
- Устойчив к морозам
Видео
Совместимая техника
Области применения
- Полив сада
- Живые изгороди, кусты
- Подходит для полива всех типов растений