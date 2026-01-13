Заглушка
Заглушка позволяет надежно заглушить системный шланг Kärcher Rain System® или сочащийся шланг. Она легко вставляется в конец шланга без использования специального инструмента.
Заглушка является компонентом системы орошения Kärcher Rain System®. Она предназначена для изоляции системных шлангов Kärcher Rain System® или сочащихся шлангов и позволяет легко адаптировать систему к особенностям конкретного сада. Уложенные или укороченные шланги можно заглушить в любом месте. Монтаж шланга осуществляется быстро, легко и без специального инструмента. Шланг просто насаживается на заглушку и фиксируется накидной гайкой. Система орошения Kärcher Rain System® сочетает в себе преимущества капельного и традиционного полива. Система работает с давлением до 4 бар и включает шланг 1/2" и комплект капельниц и форсунок. Система орошения Kärcher Rain System® индивидуально адаптируется практически к любому саду и отлично сочетается с блоком SensoTimer для экономичного управления процессом полива в зависимости от необходимости.
Особенности и преимущества
Заглушка для шланга
- Надежная изоляция системного шланга Kärcher Rain System® или сочащегося шланга.
Эргономичная конструкция
- Простота в использовании.
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. давление (бар)
|4
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,03
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,047
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|64 x 26 x 26
Scope of supply
- Большая заглушка для шланга: 2 шт.
Видео
Совместимая техника
Области применения
- Полив сада
- Цветочные клумбы, овощные грядки