Заглушка позволяет надежно заглушить системный шланг Kärcher Rain System® или сочащийся шланг. Она легко вставляется в конец шланга без использования специального инструмента.

Заглушка является компонентом системы орошения Kärcher Rain System®. Она предназначена для изоляции системных шлангов Kärcher Rain System® или сочащихся шлангов и позволяет легко адаптировать систему к особенностям конкретного сада. Уложенные или укороченные шланги можно заглушить в любом месте. Монтаж шланга осуществляется быстро, легко и без специального инструмента. Шланг просто насаживается на заглушку и фиксируется накидной гайкой. Система орошения Kärcher Rain System® сочетает в себе преимущества капельного и традиционного полива. Система работает с давлением до 4 бар и включает шланг 1/2" и комплект капельниц и форсунок. Система орошения Kärcher Rain System® индивидуально адаптируется практически к любому саду и отлично сочетается с блоком SensoTimer для экономичного управления процессом полива в зависимости от необходимости.

Особенности и преимущества
Заглушка для шланга
  • Надежная изоляция системного шланга Kärcher Rain System® или сочащегося шланга.
Эргономичная конструкция
  • Простота в использовании.
Макс. давление (бар) 4
Цвет Черный
Вес (кг) 0,03
Вес (с упаковкой) (кг) 0,047
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 64 x 26 x 26

  • Большая заглушка для шланга: 2 шт.

Области применения
  • Полив сада
  • Цветочные клумбы, овощные грядки
Принадлежности
