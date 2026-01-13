Заглушка является компонентом системы орошения Kärcher Rain System®. Она предназначена для изоляции системных шлангов Kärcher Rain System® или сочащихся шлангов и позволяет легко адаптировать систему к особенностям конкретного сада. Уложенные или укороченные шланги можно заглушить в любом месте. Монтаж шланга осуществляется быстро, легко и без специального инструмента. Шланг просто насаживается на заглушку и фиксируется накидной гайкой. Система орошения Kärcher Rain System® сочетает в себе преимущества капельного и традиционного полива. Система работает с давлением до 4 бар и включает шланг 1/2" и комплект капельниц и форсунок. Система орошения Kärcher Rain System® индивидуально адаптируется практически к любому саду и отлично сочетается с блоком SensoTimer для экономичного управления процессом полива в зависимости от необходимости.