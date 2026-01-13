Колышек для шланга
Колышек для шлангов предназначен для прокладки и фиксации шлангов системы орошения Kärcher Rain System® и сочащихся шлангов. Встроенное резиновое кольцо на проушине обеспечивает оптимальный захват.
Колышек для шлангов является компонентом системы орошения Kärcher Rain System®. Он надежно фиксирует системный шланг Kärcher Rain System® и сочащийся шланг в требуемом месте и при этом обеспечивает необходимое расстояние до земли. Колышек имеет длину 17 см и специальные отметки для удобства определения оптимальной глубины установки. Резиновое кольцо на проушине обеспечивает надежную фиксацию шлангов. Система орошения Kärcher Rain System® сочетает в себе преимущества капельного и традиционного полива. В высшей степени эффективная система орошения Kärcher Rain System® работает с давлением до 4 бар, включает шланг 1/2" и комплект капельниц и форсунок. Система орошения Kärcher Rain System® индивидуально адаптируется практически к любому саду и отлично сочетается с блоком SensoTimer для управления процессом полива в зависимости от необходимости.
Особенности и преимущества
Острый колышек для шлангов
- Легкая установка в почву.
Ребристое кольца для фиксации
- Оптимальная фиксация системного шланга Kärcher Rain System® и сочащегося шланга.
Прочная конструкция
- Особо прочный колышек для шлангов.
Отметки
- Определение оптимальной глубины установки.
Эргономичная конструкция
- Простота в использовании.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,016
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,114
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|24 x 25 x 169
Scope of supply
- Пики для шланга: 5 шт.
Видео
Совместимая техника
Области применения
- Полив сада
- Цветочные клумбы, овощные грядки