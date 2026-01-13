Колышек для шлангов является компонентом системы орошения Kärcher Rain System®. Он надежно фиксирует системный шланг Kärcher Rain System® и сочащийся шланг в требуемом месте и при этом обеспечивает необходимое расстояние до земли. Колышек имеет длину 17 см и специальные отметки для удобства определения оптимальной глубины установки. Резиновое кольцо на проушине обеспечивает надежную фиксацию шлангов. Система орошения Kärcher Rain System® сочетает в себе преимущества капельного и традиционного полива. В высшей степени эффективная система орошения Kärcher Rain System® работает с давлением до 4 бар, включает шланг 1/2" и комплект капельниц и форсунок. Система орошения Kärcher Rain System® индивидуально адаптируется практически к любому саду и отлично сочетается с блоком SensoTimer для управления процессом полива в зависимости от необходимости.