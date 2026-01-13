Колышек для шланга

Колышек для шлангов предназначен для прокладки и фиксации шлангов системы орошения Kärcher Rain System® и сочащихся шлангов. Встроенное резиновое кольцо на проушине обеспечивает оптимальный захват.

Колышек для шлангов является компонентом системы орошения Kärcher Rain System®. Он надежно фиксирует системный шланг Kärcher Rain System® и сочащийся шланг в требуемом месте и при этом обеспечивает необходимое расстояние до земли. Колышек имеет длину 17 см и специальные отметки для удобства определения оптимальной глубины установки. Резиновое кольцо на проушине обеспечивает надежную фиксацию шлангов. Система орошения Kärcher Rain System® сочетает в себе преимущества капельного и традиционного полива. В высшей степени эффективная система орошения Kärcher Rain System® работает с давлением до 4 бар, включает шланг 1/2" и комплект капельниц и форсунок. Система орошения Kärcher Rain System® индивидуально адаптируется практически к любому саду и отлично сочетается с блоком SensoTimer для управления процессом полива в зависимости от необходимости.

Особенности и преимущества
Острый колышек для шлангов
  • Легкая установка в почву.
Ребристое кольца для фиксации
  • Оптимальная фиксация системного шланга Kärcher Rain System® и сочащегося шланга.
Прочная конструкция
  • Особо прочный колышек для шлангов.
Отметки
  • Определение оптимальной глубины установки.
Эргономичная конструкция
  • Простота в использовании.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,016
Вес (с упаковкой) (кг) 0,114
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 24 x 25 x 169

Scope of supply

  • Пики для шланга: 5 шт.

Видео

Области применения
  • Полив сада
  • Цветочные клумбы, овощные грядки
Принадлежности
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова