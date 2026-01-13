Капельница
Капельницы на манжете с интегрированной иглой могут устанавливаться в любом месте системного шланга Kärcher Rain System®. Регулируемая капельница обеспечивает непосредственный полив растения.
Капельница. Закрепляется на системном шланге. Легкая установка благодаря манжете с иглой. Индивидуальная регулировка расхода воды. Настройка интенсивности капельного полива в пределах 0 – 10 л/ч. Комплект 5 шт.
Особенности и преимущества
Возможность регулировки объема воды
- Целенаправленный полив растений в зависимости от необходимости.
Встроенная игла в хомуте
- Установка без инструментов
Фиксация на шланг Kärcher Rain System®
- Гибкое и точное размещение.
Герметизирующий хомут
- Манжета легко устанавливается и снимается в зависимости от необходимости.
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. давление (бар)
|4
|Расход воды при давлении 4 бара (л/ч)
|10
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,027
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,044
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|15 x 24 x 40
Scope of supply
- Капельные форсунки: 5 шт.
Оснащение
- Возможность регулировки объема воды
Видео
Совместимая техника
Области применения
- Полив сада
- Цветочные клумбы, овощные грядки