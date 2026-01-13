Капельница

Капельницы на манжете с интегрированной иглой могут устанавливаться в любом месте системного шланга Kärcher Rain System®. Регулируемая капельница обеспечивает непосредственный полив растения.

Капельница. Закрепляется на системном шланге. Легкая установка благодаря манжете с иглой. Индивидуальная регулировка расхода воды. Настройка интенсивности капельного полива в пределах 0 – 10 л/ч. Комплект 5 шт.

Особенности и преимущества
Возможность регулировки объема воды
  • Целенаправленный полив растений в зависимости от необходимости.
Встроенная игла в хомуте
  • Установка без инструментов
Фиксация на шланг Kärcher Rain System®
  • Гибкое и точное размещение.
Герметизирующий хомут
  • Манжета легко устанавливается и снимается в зависимости от необходимости.
Спецификации

Технические характеристики

Макс. давление (бар) 4
Расход воды при давлении 4 бара (л/ч) 10
Цвет Черный
Вес (кг) 0,027
Вес (с упаковкой) (кг) 0,044
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 15 x 24 x 40

Scope of supply

  • Капельные форсунки: 5 шт.

Оснащение

  • Возможность регулировки объема воды

Видео

Области применения
  • Полив сада
  • Цветочные клумбы, овощные грядки
Принадлежности
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова