Комплект капельного полива включает в себя фильтр, капельный шланг 20 м и наконечник. Вода сочится равномерно по всей длине шланга. Поскольку вода капает именно там, где это необходимо, живые изгороди и кустарники максимально эффективно питаются водой. Шланг может быть регулироваться по длине. Безвреден для здоровья и окружающей среды. В его составе только экологически чистые материалы без фталатов, кадмия, бария и свинца. Лучшее давление для шланга не более 2 бар. Фильтр надежно защищает капельный шланг от попадания частиц грязи. Легко очищается. Эффективная дождевая система Керхер сочетает в себе лучшее от традиционных систем полива. Максимальное давление 4 бар.