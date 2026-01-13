Сочащийся шланг в комплекте, 20 м.
Комплект капельного шланга (включает в себя фильтр и наконечник) отлично подходит для эффективного полива кустарников и живых изгородей.
Комплект капельного полива включает в себя фильтр, капельный шланг 20 м и наконечник. Вода сочится равномерно по всей длине шланга. Поскольку вода капает именно там, где это необходимо, живые изгороди и кустарники максимально эффективно питаются водой. Шланг может быть регулироваться по длине. Безвреден для здоровья и окружающей среды. В его составе только экологически чистые материалы без фталатов, кадмия, бария и свинца. Лучшее давление для шланга не более 2 бар. Фильтр надежно защищает капельный шланг от попадания частиц грязи. Легко очищается. Эффективная дождевая система Керхер сочетает в себе лучшее от традиционных систем полива. Максимальное давление 4 бар.
Особенности и преимущества
Сочащийся шланг для системы полива Karcher Rain
- Прямой полив растений.
Включает заглушку и фильтр
- Готовый к подключению комплект
- Можно комбинировать со всеми известными клик-системами
Может быть удлинен до 50 м.
Высококачественный садовый шланг
- Безопасный для здоровья и экологичный
Не содержит кадмия, бария и свинца
Устойчив к морозам
- Шланг можно оставлять на улице даже зимой.
Оптимальное давление для сочащегося шланга - 2 бара.
Может быть зарыт под землю
- Сочащийся шланг можно закапывать в землю на глубину до 5 см.
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр
|1/2″
|Длина шланга (м)
|20
|Соединительная резьба
|G3/4
|Макс. давление (бар)
|4
|Расход воды при давлении 4 бара (л/ч)
|500
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|1,114
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,162
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|223 x 385 x 28
Scope of supply
- Большая заглушка для шланга: 1 шт.
- Сочащийся шланг: 20 м
- Сажевый фильтр: 1 шт.
Видео
Совместимая техника
Области применения
- Полив сада
- Живые изгороди, кусты
- Подходит для полива всех типов растений