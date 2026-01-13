Сочащийся шланг в комплекте, 20 м.

Комплект капельного шланга (включает в себя фильтр и наконечник) отлично подходит для эффективного полива кустарников и живых изгородей.

Комплект капельного полива включает в себя фильтр, капельный шланг 20 м и наконечник. Вода сочится равномерно по всей длине шланга. Поскольку вода капает именно там, где это необходимо, живые изгороди и кустарники максимально эффективно питаются водой. Шланг может быть регулироваться по длине. Безвреден для здоровья и окружающей среды. В его составе только экологически чистые материалы без фталатов, кадмия, бария и свинца. Лучшее давление для шланга не более 2 бар. Фильтр надежно защищает капельный шланг от попадания частиц грязи. Легко очищается. Эффективная дождевая система Керхер сочетает в себе лучшее от традиционных систем полива. Максимальное давление 4 бар.

Особенности и преимущества
Сочащийся шланг для системы полива Karcher Rain
  • Прямой полив растений.
Включает заглушку и фильтр
  • Готовый к подключению комплект
  • Можно комбинировать со всеми известными клик-системами
Может быть удлинен до 50 м.
  • Сочащийся полив по всей длине растений
Высококачественный садовый шланг
  • Безопасный для здоровья и экологичный
Не содержит кадмия, бария и свинца
Устойчив к морозам
  • Шланг можно оставлять на улице даже зимой.
Оптимальное давление для сочащегося шланга - 2 бара.
Может быть зарыт под землю
  • Сочащийся шланг можно закапывать в землю на глубину до 5 см.
Спецификации

Технические характеристики

Диаметр 1/2″
Длина шланга (м) 20
Соединительная резьба G3/4
Макс. давление (бар) 4
Расход воды при давлении 4 бара (л/ч) 500
Цвет Черный
Вес (кг) 1,114
Вес (с упаковкой) (кг) 1,162
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 223 x 385 x 28

Scope of supply

  • Большая заглушка для шланга: 1 шт.
  • Сочащийся шланг: 20 м
  • Сажевый фильтр: 1 шт.

Видео

Области применения
  • Полив сада
  • Живые изгороди, кусты
  • Подходит для полива всех типов растений
