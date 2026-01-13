Редуктор давления с фильтром тонкой очистки
Редуктор давления с фильтром тонкой очистки снижает входное давление с 12 бар до оптимальных для системы полива Karcher Rain 4-х бар. Фильтр защищает систему от частиц грязи.
Редуктор с фильтром является компонентом системы орошения Kärcher Rain System®. Он уменьшает давление на входе с максимальных 12 бар до выходного давления 4 бар и устанавливается между питающим шлангом и системой Kärcher Rain System®. Фильтр для мелких частиц защищает систему от частиц грязи. Сменный фильтрующий элемент легко снимается и очищается. На стороне входа находится штуцер для подсоединения к крану, совместимый со всеми известными системами стыкового соединения. А на стороне выхода – штуцер для подсоединения системного шланга Kärcher Rain System® или сочащегося шланга. Шланг просто насаживается на штуцер и фиксируется накидной гайкой – без использования специального инструмента. Высокоэффективная система орошения Kärcher Rain System® сочетает в себе преимущества капельного и традиционного полива. Система работает с давлением 4 бара, индивидуально адаптируется практически к любому саду и отлично сочетается с SensoTimer для управления процессом полива в зависимости от необходимости.
Особенности и преимущества
Встроенный фильтр
- Защита системы полива Karcher Rain от частиц грязи.
Встроенный редуктор давления
- Снижает входное давление в 12 бар до 4 бар.
Съемный вкладыш фильтра
- Фильтр легко прочищается.
Эргономичная конструкция
- Простота в использовании.
Спецификации
Технические характеристики
|Соединительная резьба
|G3/4
|Макс. давление (бар)
|12
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,146
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,176
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|250 x 470 x 470
Scope of supply
- Штуцер с резьбой G3/4
- В комплекте с фильтром
Оснащение
- Адаптер для Kärcher Rain System®
Области применения
- Полив сада
- Цветочные клумбы, овощные грядки