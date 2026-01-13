Редуктор давления с фильтром тонкой очистки

Редуктор давления с фильтром тонкой очистки снижает входное давление с 12 бар до оптимальных для системы полива Karcher Rain 4-х бар. Фильтр защищает систему от частиц грязи.

Редуктор с фильтром является компонентом системы орошения Kärcher Rain System®. Он уменьшает давление на входе с максимальных 12 бар до выходного давления 4 бар и устанавливается между питающим шлангом и системой Kärcher Rain System®. Фильтр для мелких частиц защищает систему от частиц грязи. Сменный фильтрующий элемент легко снимается и очищается. На стороне входа находится штуцер для подсоединения к крану, совместимый со всеми известными системами стыкового соединения. А на стороне выхода – штуцер для подсоединения системного шланга Kärcher Rain System® или сочащегося шланга. Шланг просто насаживается на штуцер и фиксируется накидной гайкой – без использования специального инструмента. Высокоэффективная система орошения Kärcher Rain System® сочетает в себе преимущества капельного и традиционного полива. Система работает с давлением 4 бара, индивидуально адаптируется практически к любому саду и отлично сочетается с SensoTimer для управления процессом полива в зависимости от необходимости.

Особенности и преимущества
Встроенный фильтр
  • Защита системы полива Karcher Rain от частиц грязи.
Встроенный редуктор давления
  • Снижает входное давление в 12 бар до 4 бар.
Съемный вкладыш фильтра
  • Фильтр легко прочищается.
Эргономичная конструкция
  • Простота в использовании.
Спецификации

Технические характеристики

Соединительная резьба G3/4
Макс. давление (бар) 12
Цвет Черный
Вес (кг) 0,146
Вес (с упаковкой) (кг) 0,176
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 250 x 470 x 470

Scope of supply

  • Штуцер с резьбой G3/4
  • В комплекте с фильтром

Оснащение

  • Адаптер для Kärcher Rain System®

Области применения
  • Полив сада
  • Цветочные клумбы, овощные грядки
