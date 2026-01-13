Соединитель является компонентом системы орошения Kärcher Rain System®. Он позволяет соединять друг с другом два системных шланга Kärcher Rain System® или сочащихся шланга и выполнять индивидуальную регулировку при необходимости. Соединитель идеально подходит для подсоединения сочащегося шланга к концу системного шланга Kärcher Rain System® или соединения друг с другом двух системных шлангов Kärcher Rain System®. Монтаж шланга осуществляется легко и без специального инструмента. Шланг просто насаживается на соединитель и фиксируется накидной гайкой. Система орошения Kärcher Rain System® сочетает в себе преимущества капельного и традиционного полива. Эта высокоэффективная система работает с давлением 4 бара, включает шланг 1/2" и комплект капельниц и форсунок, индивидуально адаптируется практически к любому саду и прекрасно сочетается с блоком SensoTimer для управления процессом полива в зависимости от необходимости.