Соединитель
Соединитель предназначен для соединения двух системных шлангов Kärcher Rain System® или сочащихся шлангов. Например, с помощью соединителя можно подсоединить сочащийся шланг к системному шлангу Kärcher Rain System®.
Соединитель является компонентом системы орошения Kärcher Rain System®. Он позволяет соединять друг с другом два системных шланга Kärcher Rain System® или сочащихся шланга и выполнять индивидуальную регулировку при необходимости. Соединитель идеально подходит для подсоединения сочащегося шланга к концу системного шланга Kärcher Rain System® или соединения друг с другом двух системных шлангов Kärcher Rain System®. Монтаж шланга осуществляется легко и без специального инструмента. Шланг просто насаживается на соединитель и фиксируется накидной гайкой. Система орошения Kärcher Rain System® сочетает в себе преимущества капельного и традиционного полива. Эта высокоэффективная система работает с давлением 4 бара, включает шланг 1/2" и комплект капельниц и форсунок, индивидуально адаптируется практически к любому саду и прекрасно сочетается с блоком SensoTimer для управления процессом полива в зависимости от необходимости.
Особенности и преимущества
Коннектор с 2-мя выходами
- Для подключения системы полива Karcher Rain и сочащихся шлангов.
Эргономичная конструкция
- Простота в использовании.
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. давление (бар)
|4
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,046
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,063
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|101 x 26 x 26
Scope of supply
- I-коннекторы: 2 шт.
Видео
Совместимая техника
Области применения
- Полив сада
- Цветочные клумбы, овощные грядки