Соединитель

Соединитель предназначен для соединения двух системных шлангов Kärcher Rain System® или сочащихся шлангов. Например, с помощью соединителя можно подсоединить сочащийся шланг к системному шлангу Kärcher Rain System®.

Соединитель является компонентом системы орошения Kärcher Rain System®. Он позволяет соединять друг с другом два системных шланга Kärcher Rain System® или сочащихся шланга и выполнять индивидуальную регулировку при необходимости. Соединитель идеально подходит для подсоединения сочащегося шланга к концу системного шланга Kärcher Rain System® или соединения друг с другом двух системных шлангов Kärcher Rain System®. Монтаж шланга осуществляется легко и без специального инструмента. Шланг просто насаживается на соединитель и фиксируется накидной гайкой. Система орошения Kärcher Rain System® сочетает в себе преимущества капельного и традиционного полива. Эта высокоэффективная система работает с давлением 4 бара, включает шланг 1/2" и комплект капельниц и форсунок, индивидуально адаптируется практически к любому саду и прекрасно сочетается с блоком SensoTimer для управления процессом полива в зависимости от необходимости.

Особенности и преимущества
Коннектор с 2-мя выходами
  • Для подключения системы полива Karcher Rain и сочащихся шлангов.
Эргономичная конструкция
  • Простота в использовании.
Спецификации

Технические характеристики

Макс. давление (бар) 4
Цвет Черный
Вес (кг) 0,046
Вес (с упаковкой) (кг) 0,063
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 101 x 26 x 26

Scope of supply

  • I-коннекторы: 2 шт.

Видео

Области применения
  • Полив сада
  • Цветочные клумбы, овощные грядки
Принадлежности
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова