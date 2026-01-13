Тройник с регулятором

Тройник с регулятором предназначен для соединения трех системных шлангов Kärcher Rain System® или сочащихся шлангов. Регулируемый боковой отвод оптимально подходит для подсоединения сочащегося шланга.

Тройник с регулятором. Для соединения трех системных шлангов или присоединения сочащегося шланга. Боковой отвод с регулятором расхода воды. Позволяет проложить две независимые линии. Эргономичная конструкция. Комплект 2 шт.

Особенности и преимущества
Регулируемый тройник
  • Целенаправленный полив любых растений
  • Боковой тройник идеально подходит в качестве разъема сочащегося шланга
Регулируемый тройник
Т-коннектор с 3-мя выходами
  • Для подключения системы полива Karcher Rain и сочащихся шлангов.
Эргономичная конструкция
  • Простота в использовании.
Спецификации

Технические характеристики

Макс. давление (бар) 4
Цвет Черный
Вес (кг) 0,104
Вес (с упаковкой) (кг) 0,139
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 108 x 102 x 33

Scope of supply

  • Регулируемые Т-коннекторы: 2 шт.

Оснащение

  • Возможность регулировки объема воды

Видео

Области применения
  • Полив сада
  • Цветочные клумбы, овощные грядки
Принадлежности
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова