Тройник с регулятором
Тройник с регулятором предназначен для соединения трех системных шлангов Kärcher Rain System® или сочащихся шлангов. Регулируемый боковой отвод оптимально подходит для подсоединения сочащегося шланга.
Тройник с регулятором. Для соединения трех системных шлангов или присоединения сочащегося шланга. Боковой отвод с регулятором расхода воды. Позволяет проложить две независимые линии. Эргономичная конструкция. Комплект 2 шт.
Особенности и преимущества
Регулируемый тройник
- Целенаправленный полив любых растений
- Боковой тройник идеально подходит в качестве разъема сочащегося шланга
Регулируемый тройник
Т-коннектор с 3-мя выходами
- Для подключения системы полива Karcher Rain и сочащихся шлангов.
Эргономичная конструкция
- Простота в использовании.
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. давление (бар)
|4
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,104
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,139
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|108 x 102 x 33
Scope of supply
- Регулируемые Т-коннекторы: 2 шт.
Оснащение
- Возможность регулировки объема воды
Видео
Совместимая техника
Области применения
- Полив сада
- Цветочные клумбы, овощные грядки