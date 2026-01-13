Фильтр для мелких частиц защищает систему орошения Kärcher Rain System® от частиц грязи. Фильтр размещается на конце питающего шланга в месте перехода к системе орошения Kärcher Rain System®. Сменный фильтрующий элемент легко снимается и очищается в любой момент. На стороне входа находится штуцер для подсоединения к крану, совместимый со всеми известными системами стыкового соединения. А на стороне выхода – штуцер для подсоединения системного шланга Kärcher Rain System® или сочащегося шланга. Шланг просто насаживается на штуцер и фиксируется накидной гайкой – без использования специального инструмента. Высокоэффективная система орошения Kärcher Rain System® сочетает в себе преимущества капельного и традиционного полива. Система работает с давлением 4 бара, индивидуально адаптируется практически к любому саду и отлично сочетается с блоком SensoTimer для управления процессом полива в зависимости от необходимости.