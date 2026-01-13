Filtrul de particule protejeaza setul Karcher Rain System® de particulele de murdarie. Filtrul este fixat la capatul furtunului de alimentare, la imbinarea cu Karcher Rain System®. Filtrul poate fi simplu de indepartat si curatat in orice moment. Exista un conector de robinet pe partea de intrare, care este compatibil cu toate sistemele de prindere cunoscute. Partea de iesire formeaza racordul pentru furtunul Karcher Rain System® sau furtunul de absorbtie. Furtunurile sunt pur si simplu atasate direct si fixate pe durata utilizarii cu o piulita de imbinare, fara a fi nevoie de alte instrumente. Karcher Rain System® combina avantajele sistemelor de micro-scurgere si sistemele de irigare conventionala. Sistemul functioneaza cu o presiune de pana la 4 bari, poate fi adaptat individual la aproape orice tip de gradina si functioneaza perfect impreuna cu SensoTimer pentru controlul irigarii, in functie de necesitati.