Programatorul de udare WT 5 Timer are patru moduri selectabile: udare automata, udare manuala, udare cu numărătoarea inversă, și pauză de 24 de ore pe zi. În modul de udare automat iriga așa cum doriți la orele programate, cu durata de udare stabilita anterior. Programul de udare poate fi activat pentru fiecare zi a săptămânii și poate rula până la două cicluri pe zi (dimineața și / sau seara). Durata maximă de udare este de 120 de minute. Modul de udare manual poate fi activat în orice moment. În modul numărătoare inversă, WT 5 iriga pentru o perioadă definită și se oprește automat, la sfârșitul acestei perioade. Pauza de 24 ore permite utilizatorilor întrerupe programul automat de udare timp de până la 24 de ore și poate fi anulată în orice moment înainte de sfârșitul perioadei de 24 de ore. Robinet adaptor și pre-filtru incluse în pachetul de livrare.Baterie 9V necesara (nu este inclusa).