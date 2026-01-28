Timer de apă WT 6
WT 5 pornirea cronometrului de udare în grădină complet independent. Timpul de udare și durata pot fi programate exact așa cum se dorește.
Programatorul de udare WT 5 Timer are patru moduri selectabile: udare automata, udare manuala, udare cu numărătoarea inversă, și pauză de 24 de ore pe zi. În modul de udare automat iriga așa cum doriți la orele programate, cu durata de udare stabilita anterior. Programul de udare poate fi activat pentru fiecare zi a săptămânii și poate rula până la două cicluri pe zi (dimineața și / sau seara). Durata maximă de udare este de 120 de minute. Modul de udare manual poate fi activat în orice moment. În modul numărătoare inversă, WT 5 iriga pentru o perioadă definită și se oprește automat, la sfârșitul acestei perioade. Pauza de 24 ore permite utilizatorilor întrerupe programul automat de udare timp de până la 24 de ore și poate fi anulată în orice moment înainte de sfârșitul perioadei de 24 de ore. Robinet adaptor și pre-filtru incluse în pachetul de livrare.Baterie 9V necesara (nu este inclusa).
Caracteristici si beneficii
Selectarea zilelor saptamanii si setarea exacta a orei si duratei fiecarui ciclu de udare (max. 2 per zi)Udare exactă – ideală pentru regiunile cu restricție de udare
Display demontabilProgramare ușoară și convenabilă, cu vedere generală a programului complet de udare
Funcția de afișare a nivelului acumulatorului și funcție memorare, pentru înlocuirea acumulatoruluiControlul asupra funcționalității și programării se menține după ce acumulatorul este înlocuit
Pornire / oprire automată
- Udare confortabilă, obișnuită
Posibilitatea de irigare manuală
- Eliminarea apei pe termen scurt
Funcție cu numărătoare inversă pentru udare
- Udare într-o singură etapă, cu oprire automată
Mod "pauză" pentru udare
- Interruperea udării pe o perioadă de 24 ore (de ex. când organizezi petreceri în grădină)
Funcție de siguranță: când acumulatorul este descărcat, supapa și debitul de apă se opresc
- Utilizarea fără griji a temporizatorului de apă atunci când ești plecat
Racordul de apă se poate roti liber
- Instalare simplă la robinet
Durata maximă de irigare: 120 min
Specificații tehnice
Date tehnice
|Filet de racordare
|G3/4 + G1
|Presiunea maximă (bar)
|10
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|112 x 125 x 129
Atunci când conectați aceste produse la rețeaua de apă potabilă, trebuie să respectați cerințele din EN 1717. Dacă este necesar, adresați-vă specialistului sanitar.
Scope of supply
- Bateriile sunt incluse in pachet: nu
Echipament
- Evacuare programabila a apei: 1 Bucată
- Sunt necesare baterii
- Număr baterii: Bloc de 1 x 9 V
Video
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii