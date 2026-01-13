Irigare precisa, la cerere: Noua unitate de irigare WT 4 este foarte simplu de programat. Afisajul demontabil, butoanele mari de comanda si panoul clar aranjat, face programarea simpla si fara efort. Durata maxima de irigare ajunge pana la 120 de minute. Irigarea incepe si se termina conform programului si in mod automat la o ora presetata. Adaptorul pentru robinet si prefiltrul sunt incluse.Bateria de 9 volti nu este inclusa. Prin urmare, apa nu va curge daca nu este necesar. Acest lucru este bun pentru mediu, economisind in acelasi timp bani. Temporizatoarele de apa Karcher sunt compatibile cu toate sistemele de prindere cu click.