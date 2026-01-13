Programator pentru irigarea automată de 120 min WT 4
Unitate de irigare usor de programat pentru irigarea la cerere. Irigarea incepe si se termina la timpul presetat. Cu display demontabil. Cu adaptor pentru robinet si prefiltru.
Irigare precisa, la cerere: Noua unitate de irigare WT 4 este foarte simplu de programat. Afisajul demontabil, butoanele mari de comanda si panoul clar aranjat, face programarea simpla si fara efort. Durata maxima de irigare ajunge pana la 120 de minute. Irigarea incepe si se termina conform programului si in mod automat la o ora presetata. Adaptorul pentru robinet si prefiltrul sunt incluse.Bateria de 9 volti nu este inclusa. Prin urmare, apa nu va curge daca nu este necesar. Acest lucru este bun pentru mediu, economisind in acelasi timp bani. Temporizatoarele de apa Karcher sunt compatibile cu toate sistemele de prindere cu click.
Caracteristici si beneficii
Setarea individuala a frecventei de irigarePentru o irigare conform necesitatilor
Pornire / oprire automataPentru o irigare precisa
Display demontabilPentru o programare comfortabila
Include racord la robinet si pre-filtru
Led indicator pentru programare si stare baterie
Posibilitatea de irigare manuală
Durata maximă de irigare: 120 min
Timpul de pornire reglabil
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|115 x 120 x 125
Atunci când conectați aceste produse la rețeaua de apă potabilă, trebuie să respectați cerințele din EN 1717. Dacă este necesar, adresați-vă specialistului sanitar.
Scope of supply
- Bateriile sunt incluse in pachet: nu
Echipament
- Sunt necesare baterii
- Număr baterii: Bloc de 1 x 9 V
Video
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Arbori
- Pentru irigarea grădinilor cu suprafețe mari
- Pentru udarea plantelor în ghiveci
- Pentru stropirea plantelor ornamentale (cu suprafață mică, individuale, plante de ghiveci)