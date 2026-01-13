Таймер подачи воды WT 4

Легко программируемый Таймер подачи воды WT 4 для полива по запросу. Полив начинается и прекращается в заданное время. Со съемным дисплеем. С переходником для крана и фильтром предварительной очистки. Максимальная длительность полива 120 мин, возможность автоматического или ручного управления поливом.

Для целенаправленного полива в соответствии с вашими требованиями: новый таймер воды WT 4 особенно прост в программировании. Благодаря съемному блоку управления, маршрутизатору и наглядной панели управления программирование выполняется легко и без усилий. Максимальная продолжительность полива - 120 минут. Каждый сеанс полива начинается и останавливается автоматически и точно в заданное время. Переходник и предварительный фильтр входят в комплект, необходимая 9-вольтовая батарейка в комплект не входит.

Особенности и преимущества
Индивидуальная настройка частоты полива
Полив по запросу
Автоматический запуск и остановка
Точный полив
Съемный дисплей
Для удобного программирования
Адаптер крана и предварительный фильтр
Возможен ручной полив
Возможность ручного полива
Полив до 120 мин.
Возможность выбора времени начала полива
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,337
Вес (с упаковкой) (кг) 0,474
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 115 x 120 x 125

При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.

Scope of supply

  • Батареи входят в комплект поставки: Головка тримера

Оснащение

  • Нужные батареи
  • Количество батарей: 1 * 9V батарея

Области применения
  • Полив сада
  • Спиливание небольших деревьев
  • Для полива больших садово-огородных участков.
  • Для полива растений в горшках
  • Декоративные растения
