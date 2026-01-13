Таймер подачи воды WT 4
Легко программируемый Таймер подачи воды WT 4 для полива по запросу. Полив начинается и прекращается в заданное время. Со съемным дисплеем. С переходником для крана и фильтром предварительной очистки. Максимальная длительность полива 120 мин, возможность автоматического или ручного управления поливом.
Для целенаправленного полива в соответствии с вашими требованиями: новый таймер воды WT 4 особенно прост в программировании. Благодаря съемному блоку управления, маршрутизатору и наглядной панели управления программирование выполняется легко и без усилий. Максимальная продолжительность полива - 120 минут. Каждый сеанс полива начинается и останавливается автоматически и точно в заданное время. Переходник и предварительный фильтр входят в комплект, необходимая 9-вольтовая батарейка в комплект не входит.
Особенности и преимущества
Индивидуальная настройка частоты поливаПолив по запросу
Автоматический запуск и остановкаТочный полив
Съемный дисплейДля удобного программирования
Адаптер крана и предварительный фильтр
Возможен ручной полив
Полив до 120 мин.
Возможность выбора времени начала полива
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,337
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,474
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|115 x 120 x 125
При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.
Scope of supply
Оснащение
- Нужные батареи
- Количество батарей: 1 * 9V батарея
Видео
Области применения
- Полив сада
- Для полива больших садово-огородных участков.
- Для полива растений в горшках
- Декоративные растения