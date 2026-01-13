Таймер подачи воды WT 2

Для присоединения 3 шлангов к одному водопроводному крану. 2 регулируемых выхода. 1 выход с таймером. Продолжительность полива до 120 мин. Автоматическое прекращение полива по истечени заданного времени.

Особенности и преимущества
Плавный соединительный элемент
  • Простое соединение с краном
Пластиковая резьба
  • Очень надежный.
Адаптер крана и предварительный фильтр
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,394
Вес (с упаковкой) (кг) 0,527
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 92 x 225 x 200

При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.

Области применения
  • Полив сада
  • Для полива больших садово-огородных участков.
  • Для полива растений в горшках
  • Декоративные растения
