Таймер подачи воды WT 2
Для присоединения 3 шлангов к одному водопроводному крану. 2 регулируемых выхода. 1 выход с таймером. Продолжительность полива до 120 мин. Автоматическое прекращение полива по истечени заданного времени.
Для присоединения 3 шлангов к одному водопроводному крану. 2 регулируемых выхода. 1 выход с таймером. Продолжительность полива до 120 мин. Автоматическое прекращение полива по истечени заданного времени.
Особенности и преимущества
Плавный соединительный элемент
- Простое соединение с краном
Пластиковая резьба
- Очень надежный.
Адаптер крана и предварительный фильтр
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,394
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,527
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|92 x 225 x 200
При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.
Области применения
- Полив сада
- Для полива больших садово-огородных участков.
- Для полива растений в горшках
- Декоративные растения