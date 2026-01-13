SensoTimer ST6 Duo eco!ogic cu doua iesiri independente de apa, irigare prin controlul umiditatii si in conformitate cu cerintele. Senzorii care sunt inclusi in setul de livrare- cate unul pentru fiecare iesire - masoara valoarea de umiditate din sol si transmit prin radio catre SensoTimer. Valorile de umiditate pot fi setate in 5 niveluri. Daca nivelul de umiditate scade sub valoarea dorita, irigarea incepe in mod automat la urmatoarea ora. Panoul de comanda demontabil si cele 5 butoane de operare fac din programare un joc de copii. Doua intervale de irigare pot fi setate pe zi (duata max. de irigare: 90 min). Datorita functiei eco!ogic, irigarea poate fi intarziata, de asemenea, de la 1 la 7 zile. Irigarea manuala este posibila in orice moment. Programarea irigarii poate fi suspendata timp de 24 de ore prin apasarea unui buton. SensoTimer ST6 Duo eco!ogic iriga in intregime in conformitate cu cerintele si este compatibil cu toate sistemele de prindere cunoscute. Conectorul robinetului si prefiltrul sunt incluse in set. 3 baterii de 9 volti sunt necesare (nu sunt incluse), una pentru panoul de comanda, cate una pentru fiecare senzor.