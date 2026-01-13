Programator digital pentru irigarea automată ST 6 ( 2 sensor )

Computerul de irigare ecologica ST6 SentoTimer inteligent este actionat de cererea de apa a plantelor si iriga tinand cont de controlul umiditatii cu ajutorul a 2 senzori radio separati.

SensoTimer ST6 Duo eco!ogic cu doua iesiri independente de apa, irigare prin controlul umiditatii si in conformitate cu cerintele. Senzorii care sunt inclusi in setul de livrare- cate unul pentru fiecare iesire - masoara valoarea de umiditate din sol si transmit prin radio catre SensoTimer. Valorile de umiditate pot fi setate in 5 niveluri. Daca nivelul de umiditate scade sub valoarea dorita, irigarea incepe in mod automat la urmatoarea ora. Panoul de comanda demontabil si cele 5 butoane de operare fac din programare un joc de copii. Doua intervale de irigare pot fi setate pe zi (duata max. de irigare: 90 min). Datorita functiei eco!ogic, irigarea poate fi intarziata, de asemenea, de la 1 la 7 zile. Irigarea manuala este posibila in orice moment. Programarea irigarii poate fi suspendata timp de 24 de ore prin apasarea unui buton. SensoTimer ST6 Duo eco!ogic iriga in intregime in conformitate cu cerintele si este compatibil cu toate sistemele de prindere cunoscute. Conectorul robinetului si prefiltrul sunt incluse in set. 3 baterii de 9 volti sunt necesare (nu sunt incluse), una pentru panoul de comanda, cate una pentru fiecare senzor.

Caracteristici si beneficii
Irigare cu umiditate controlata
Irigarea eficienta, cu economisire de apa si in functie de necesitatile plantelor.
Doua orificii independente, de evacuare a apei
Irigarea in functie de necesitati, a diferitelor microclimate.
Pornire / oprire automată
Irigare in anumite zone - tinta
Display demontabil
  • Programare convenabila.
Setarea individuala a frecventei de irigare
  • Irigare in functie de necesitati.
Buton pentru oprirea irigarii timp de 24 de ore
  • Intreruperea irigarii timp de 24 de ore.
Posibilitatea de irigare manuală
  • Eliminarea apei pe termen scurt

Specificații tehnice

Date tehnice

Filet de racordare G3/4 + G1
Presiunea maximă (bar) 10
Culoarea Negru
Greutate (kg) 1
Greutate cu ambalaj (kg) 1,3
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 119 x 234 x 148

Scope of supply

  • Senzor de umiditate: 2 Bucată
  • Bateriile sunt incluse in pachet: nu

Echipament

  • Evacuare programabila a apei: 2 Bucată
  • Sunt necesare baterii
  • Număr baterii: Bloc de 3 x 9 V
