Крепление настенное для хранения шланга с ящиком
Крепление настенное для хранения бухт шланга с ящиком для садового оборудования. Позволяет практично хранить шланг, кроме того, имеет ящик, идеальный для хранения разнообразных садовых принадлежностей
Особенности и преимущества
Возможность хранения насадок и распылителей
Практичное хранение шланга с экономией места
- Хранение всего необходимого в одном месте.
- Подходит для всех существующих садовых шлангов
Прочные материалы
- Долгий срок службы.
Отделение для хранения коннекторов, распылителей, садовых перчаток
Крепление на стену.
- Легкая установка на стену
Ящик для хранения садовых ножниц, лопат и других садовых инструментов
Спецификации
Технические характеристики
|Пропускная способность шланга (м)
|макс. 35 (1/2") / макс. 25 (5/8") / макс. 20 (3/4")
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|1,377
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,448
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|150 x 300 x 460