Suportul robust, pentru furtun Premium Karcher cu cutie, este ideal pentru montarea simpla pe perete. Este compact si ofera o varietate de posibilitati de depozitare pentru duze si pistoale de pulverizare. in plus, vine cu o cutie de depozitare pentru conectoare, pulverizatoare si manusi de gradina. Dar asta nu e tot: Pentru a mentine toate instrumentele de gradina in ordine, carligul de furtun Premium vine cu o cutie de depozitare pentru foarfeca de gradina, lopeti si alte instrumente de gradina. Este adecvat pentru toate furtunurile normale de gradina. Sistemele de depozitare inovatoare ale furtunului de la Karcher stabilesc noi standarde de design si calitate. Acestea permit infasurarea si desfasurarea rapida si simpla a furtunului - fiind compacte in acelasi timp. Irigarea cu Karcher este modalitatea inteligenta de irigare!