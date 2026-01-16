Suport furtun Premium cu cutie
Carlig Premium, robust,cu cutie pentru furtunuri, pentru montarea usoara pe perete. Depozitare practica si compacta a furtunului. Cu cutie de depozitare pentru aparate de stropit, racorduri si manusi de gradinarit si cutie de depozitare pentru foarfeca de gradina etc. Ideal pentru toate furtunurile obisnuite.
Suportul robust, pentru furtun Premium Karcher cu cutie, este ideal pentru montarea simpla pe perete. Este compact si ofera o varietate de posibilitati de depozitare pentru duze si pistoale de pulverizare. in plus, vine cu o cutie de depozitare pentru conectoare, pulverizatoare si manusi de gradina. Dar asta nu e tot: Pentru a mentine toate instrumentele de gradina in ordine, carligul de furtun Premium vine cu o cutie de depozitare pentru foarfeca de gradina, lopeti si alte instrumente de gradina. Este adecvat pentru toate furtunurile normale de gradina. Sistemele de depozitare inovatoare ale furtunului de la Karcher stabilesc noi standarde de design si calitate. Acestea permit infasurarea si desfasurarea rapida si simpla a furtunului - fiind compacte in acelasi timp. Irigarea cu Karcher este modalitatea inteligenta de irigare!
Caracteristici si beneficii
Posibilitate de depozitare pentru stropitoare si dusuri
Depozitare practica si cu economie de spatiu pentru furtunuri
- Totul depozitat central la un loc
- Pentru toate furtunurile de gradina obisnuite din comert
Materiale robust
- Durabilitate lunga
Spatiu pentru depozitare pentru racordurile pentru robineti, cuple si manusi pentru gradinarit.
Suport pentru perete
- Montare usoara pe peretii exteriori
Sertar extra de depozitare pentru foarfecele de gradina si alte unelte pentru gradinarit.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Capacitatea furtunului (m)
|max. 35 (1/2") / max. 25 (5/8") / max. 20 (3/4")
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|1,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|150 x 300 x 460