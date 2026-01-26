Металлическая тележка для шлангов HT80

Металлическая тележка для шлангов HT80. Прочные нержавеющие стальная рама и катушка. Эргономичная регулируемая по высоте ручка с противоскользящей накладкой. Направляющая для укладки шланга. Расположенный под углом штуцер для удобного присоединения шланга. С двумя универсальными коннекторами Plus в комплекте. Максимальная длина шланга: 1/2 80м, 5/8 60м, 3/4 40м

Высококачественная металлическая тележка для шланга HT 80 прекрасно подходит для полива садовых участков средних и больших размеров. Из металла изготовлены как рама, так и катушка, что обеспечивает обоим элементам высокую прочность и устойчивость к коррозии. Нескользкая эргономичная ручка и возможность ее регулировки по высоте значительно упрощают выполнение садовых работ. К числу других элементов оснащения относятся направляющая для шланга, угловой штуцер для его присоединения и рукоятка свободного хода для управления катушкой. В комплект поставки входят 2 универсальных коннектора Plus. Благодаря применению тележки значительно облегчается уход за садом – ведь инновационные решения от Kärcher для хранения и использования шлангов задают новые стандарты функциональности, качества и дизайна. Современные тележки для шлангов позволяют очень легко и быстро сматывать и разматывать шланг, не придерживая его рукой, и при этом занимают минимум места. Наши тележки для шланга совместимы со всеми стандартными системами стыкового соединения.

Особенности и преимущества
Угловой штуцер для подсоединения шланга
  • Благодаря угловому штуцеру присоединенный к катушке шланг не перегибается, что гарантирует свободное протекание по нему воды.
Регулируемая по высоте ручка
С 2 универсальными коннекторами Plus
Эргономичная нескользкая ручка
  • Удобная ручка, облегчающая выполнение работ.
Направляющая для шланга и рукоятка свободного хода
  • Для легкого разматывания и сматывания шланга.
Стальная рама и барабан
  • Высокая прочность и стойкость к коррозии.
Спецификации

Технические характеристики

Пропускная способность шланга (м) макс. 80 (1/2") / макс. 60 (5/8") / макс. 40 (3/4")
Цвет Черный
Вес (кг) 5,8
Вес (с упаковкой) (кг) 6,367
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 420 x 570 x 853

Scope of supply

  • Соединение шланга: 2 шт.
Металлическая тележка для шлангов HT80
Области применения
  • Полив сада
  • Для полива больших садово-огородных участков.
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
Принадлежности
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова