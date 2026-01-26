Металлическая тележка для шлангов HT80
Металлическая тележка для шлангов HT80. Прочные нержавеющие стальная рама и катушка. Эргономичная регулируемая по высоте ручка с противоскользящей накладкой. Направляющая для укладки шланга. Расположенный под углом штуцер для удобного присоединения шланга. С двумя универсальными коннекторами Plus в комплекте. Максимальная длина шланга: 1/2 80м, 5/8 60м, 3/4 40м
Высококачественная металлическая тележка для шланга HT 80 прекрасно подходит для полива садовых участков средних и больших размеров. Из металла изготовлены как рама, так и катушка, что обеспечивает обоим элементам высокую прочность и устойчивость к коррозии. Нескользкая эргономичная ручка и возможность ее регулировки по высоте значительно упрощают выполнение садовых работ. К числу других элементов оснащения относятся направляющая для шланга, угловой штуцер для его присоединения и рукоятка свободного хода для управления катушкой. В комплект поставки входят 2 универсальных коннектора Plus. Благодаря применению тележки значительно облегчается уход за садом – ведь инновационные решения от Kärcher для хранения и использования шлангов задают новые стандарты функциональности, качества и дизайна. Современные тележки для шлангов позволяют очень легко и быстро сматывать и разматывать шланг, не придерживая его рукой, и при этом занимают минимум места. Наши тележки для шланга совместимы со всеми стандартными системами стыкового соединения.
Особенности и преимущества
Угловой штуцер для подсоединения шланга
- Благодаря угловому штуцеру присоединенный к катушке шланг не перегибается, что гарантирует свободное протекание по нему воды.
Регулируемая по высоте ручка
С 2 универсальными коннекторами Plus
Эргономичная нескользкая ручка
- Удобная ручка, облегчающая выполнение работ.
Направляющая для шланга и рукоятка свободного хода
- Для легкого разматывания и сматывания шланга.
Стальная рама и барабан
- Высокая прочность и стойкость к коррозии.
Спецификации
Технические характеристики
|Пропускная способность шланга (м)
|макс. 80 (1/2") / макс. 60 (5/8") / макс. 40 (3/4")
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|5,8
|Вес (с упаковкой) (кг)
|6,367
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|420 x 570 x 853
Scope of supply
- Соединение шланга: 2 шт.
Области применения
- Полив сада
- Для полива больших садово-огородных участков.
- Для очистки садовой мебели и инструмента