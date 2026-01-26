Высококачественная металлическая тележка для шланга HT 80 прекрасно подходит для полива садовых участков средних и больших размеров. Из металла изготовлены как рама, так и катушка, что обеспечивает обоим элементам высокую прочность и устойчивость к коррозии. Нескользкая эргономичная ручка и возможность ее регулировки по высоте значительно упрощают выполнение садовых работ. К числу других элементов оснащения относятся направляющая для шланга, угловой штуцер для его присоединения и рукоятка свободного хода для управления катушкой. В комплект поставки входят 2 универсальных коннектора Plus. Благодаря применению тележки значительно облегчается уход за садом – ведь инновационные решения от Kärcher для хранения и использования шлангов задают новые стандарты функциональности, качества и дизайна. Современные тележки для шлангов позволяют очень легко и быстро сматывать и разматывать шланг, не придерживая его рукой, и при этом занимают минимум места. Наши тележки для шланга совместимы со всеми стандартными системами стыкового соединения.