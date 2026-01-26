Carucior cu furtun de inalta calitate HT 80 cu cadru din otel, ideal pentru irigarea suprafetelor si gradinilor medii si mari. Cadru si cilindru metalic. Ambele elemente sunt rezistente la rugina si extrem de robuste. Cadru cu inaltime ajustabila fara alunecare, prindere ergonomica pentru a facilita utilizarea simpla. Caracteristici suplimentare: ghidaj pentru furtun, maner cu manivela cu functionare uniforma si conector de furtun unghiular. Include doi conectori de furtun universali "Plus". Tot ce ai nevoie pentru gradina perfecta. Sistemele de depozitare inovatoare ale furtunului Karcher stabilesc standardele noi de functionare, design si calitate. Carucioarele cu furtun modern, compact, permit infasurarea rapida si usoara a furtunului fara ghidaj manual. Carucioarele de furtun Karcher sunt compatibile cu toate sistemele de prindere cu click disponibile. Irigarea cu Karcher este modalitatea inteligenta de irigare.