Carucior metalic pentru furtun HT 80 M
Cărucior HT 80 m cu ramă din oțel reglabilă și mâner ergonomic. , Cadru robust din oțel și tambur rezistent la rugina. Cu ghidaj de furtun și manivelă manuala de rulare.
Carucior cu furtun de inalta calitate HT 80 cu cadru din otel, ideal pentru irigarea suprafetelor si gradinilor medii si mari. Cadru si cilindru metalic. Ambele elemente sunt rezistente la rugina si extrem de robuste. Cadru cu inaltime ajustabila fara alunecare, prindere ergonomica pentru a facilita utilizarea simpla. Caracteristici suplimentare: ghidaj pentru furtun, maner cu manivela cu functionare uniforma si conector de furtun unghiular. Include doi conectori de furtun universali "Plus". Tot ce ai nevoie pentru gradina perfecta. Sistemele de depozitare inovatoare ale furtunului Karcher stabilesc standardele noi de functionare, design si calitate. Carucioarele cu furtun modern, compact, permit infasurarea rapida si usoara a furtunului fara ghidaj manual. Carucioarele de furtun Karcher sunt compatibile cu toate sistemele de prindere cu click disponibile. Irigarea cu Karcher este modalitatea inteligenta de irigare.
Caracteristici si beneficii
Racord pentru furtun curbat
- Mulțumită racordului cotit pentru furtun, acesta nu se gâtuie. Debitul maxim de apă este astfel garantat.
Maner reglabil pe inaltime
Cu 2 conectori universali Plus pentru furtun
Maner anti alunecare, ergonomic
- Maner confortabil pentru facilitarea manevrarii
Ghidaj furtun si tambur cu manivela
- Pentru a facilita infasurarea si desfasurarea furtunului
Tambur si cadru din otel
- Robustă şi rezistentă la rugină.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Capacitatea furtunului (m)
|max. 80 (1/2") / max. 60 (5/8") / max. 40 (3/4")
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|5,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|6,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|420 x 570 x 853
Scope of supply
- Conector pentru furtun: 2 Bucată
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Pentru irigarea grădinilor cu suprafețe mari
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.