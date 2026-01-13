Комплект для полива с пистолетом
Немедленная готовность к поливу растений в саду: соединительный комплект с пистолетом содержит как сам пистолет, так и штуцер для присоединения к крану и 2 коннектора (один из них с функцией Aqua Stop).
Этот комплект включает все необходимое для удобного полива сада. Пистолет значительно упрощает работу благодаря устанавливаемой в удобном положении рукоятке и функции фиксации рычага, обеспечивающей постоянный поток воды. Кроме того, он позволяет плавно регулировать форму струи: от точечной до веерной. Тем самым обеспечивается не только удобный полив грядок и клумб, но и возможность мойки террас или садовой мебели. Кроме пистолета, в комплект входят также штуцер для присоединения к крану G3/4" с переходником G1/2" и 2 коннектора. Один из них выполняет функцию Aqua Stop, прерывая поток воды при отсоединении пистолета от шланга при открытом водопроводном кране. Поскольку предлагаемые Kärcher пистолет и коннекторы совместимы со всеми стандартными системами стыкового соединения, их можно без проблем присоединить к имеющемуся садовому шлангу.
Особенности и преимущества
Эргономичный клапан
- Регулирование потока воды одной рукой.
Простая фиксация рычага на рукоятке
- Для комфортного постоянного полива.
Режим распыления плавно меняется от точечной струи до конусной
- Идеально подходит для полива (конусная струя) и очистки (точечная струя).
Аквастоп
- Для безопасного подсоединения аксессуаров к шлангу без брызг
Самостоятельное опустошение
- Оптимальная защита от замерзания.
Коннекторы (1/2", 5/8")
- Подходит для всех существующих садовых шлангов
Клик-система
- Подходит для всех известных брендов
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Желтый
|Вес (кг)
|0,112
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,198
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|167 x 41,5 x 141,5
Оснащение
- Количество струй: 2
- Фиксатор на рукоятке
- Возможность регулировки объема воды
- Функция самопромывки
- Вид струи: коническая
- Вид струи: точечная
Видео