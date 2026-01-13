Комплект для полива с пистолетом

Немедленная готовность к поливу растений в саду: соединительный комплект с пистолетом содержит как сам пистолет, так и штуцер для присоединения к крану и 2 коннектора (один из них с функцией Aqua Stop).

Этот комплект включает все необходимое для удобного полива сада. Пистолет значительно упрощает работу благодаря устанавливаемой в удобном положении рукоятке и функции фиксации рычага, обеспечивающей постоянный поток воды. Кроме того, он позволяет плавно регулировать форму струи: от точечной до веерной. Тем самым обеспечивается не только удобный полив грядок и клумб, но и возможность мойки террас или садовой мебели. Кроме пистолета, в комплект входят также штуцер для присоединения к крану G3/4" с переходником G1/2" и 2 коннектора. Один из них выполняет функцию Aqua Stop, прерывая поток воды при отсоединении пистолета от шланга при открытом водопроводном кране. Поскольку предлагаемые Kärcher пистолет и коннекторы совместимы со всеми стандартными системами стыкового соединения, их можно без проблем присоединить к имеющемуся садовому шлангу.

Особенности и преимущества
Эргономичный клапан
  • Регулирование потока воды одной рукой.
Простая фиксация рычага на рукоятке
  • Для комфортного постоянного полива.
Режим распыления плавно меняется от точечной струи до конусной
  • Идеально подходит для полива (конусная струя) и очистки (точечная струя).
Аквастоп
  • Для безопасного подсоединения аксессуаров к шлангу без брызг
Самостоятельное опустошение
  • Оптимальная защита от замерзания.
Коннекторы (1/2", 5/8")
  • Подходит для всех существующих садовых шлангов
Клик-система
  • Подходит для всех известных брендов
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Желтый
Вес (кг) 0,112
Вес (с упаковкой) (кг) 0,198
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 167 x 41,5 x 141,5

Оснащение

  • Количество струй: 2
  • Фиксатор на рукоятке
  • Возможность регулировки объема воды
  • Функция самопромывки
  • Вид струи: коническая
  • Вид струи: точечная
Комплект для полива с пистолетом
Комплект для полива с пистолетом

Видео

Совместимая техника
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова