Этот комплект включает все необходимое для удобного полива сада. Пистолет значительно упрощает работу благодаря устанавливаемой в удобном положении рукоятке и функции фиксации рычага, обеспечивающей постоянный поток воды. Кроме того, он позволяет плавно регулировать форму струи: от точечной до веерной. Тем самым обеспечивается не только удобный полив грядок и клумб, но и возможность мойки террас или садовой мебели. Кроме пистолета, в комплект входят также штуцер для присоединения к крану G3/4" с переходником G1/2" и 2 коннектора. Один из них выполняет функцию Aqua Stop, прерывая поток воды при отсоединении пистолета от шланга при открытом водопроводном кране. Поскольку предлагаемые Kärcher пистолет и коннекторы совместимы со всеми стандартными системами стыкового соединения, их можно без проблем присоединить к имеющемуся садовому шлангу.