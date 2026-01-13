Бочковой насос BP 1 Barrel
Бочковой насос Керхер BP 1 Barrel - инновационный насос с автоматическим выключателем, который легко крепить на краю бочки. Экономия не только усилий но и денег - не надо таскать лейку и платить за питьевую воду.
Насос для полива из бочки BP 1 Barrel идеально подойдет для замены обычной лейки. Крепление, которое держит бочковой насос на краю бочки гибкое, и очень прочно фиксирует насос на краю и подойдет для любой бочки. Также можно прикрепить к этому креплению поплавковый выключатель, что позволит включать/выключать насос. Ну а если вдруг в бочке закончится вода или ее уровень упадет до критического, то поплавковый выключатель автоматически отключит насос, что защитит насос от работы всухую. Также крепление регулируется под любую высоту емкости, откуда будет забираться вода для полива.
Особенности и преимущества
Гибкое устройство зажимаИдеальное крепление к любой бочке.
Переключатель вкл/выкл встроен в поплавковый выключательДля удобной работы насоса непосредственно на опоре.
Встроенный фильтр предварительной очисткиЗащищает насос от загрязнения и тем самым увеличивает срок службы и надежность функционирования.
Регулируемая длина шланга
- Идеальная адаптация к различной глубине бочек.
Поплавковый выключатель
- Для регулировки работы относительно уровня воды и для защиты от сухого хода.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|400
|Макс. производительность (л/ч)
|< 3800
|Высота подачи (м)
|11
|Давление (бар)
|макс. 1,1
|Глубина погружения (м)
|макс. 7
|Температура подачи (°C)
|макс. 35
|Длина кабеля (м)
|10
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,6
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,746
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|135 x 170 x 520
Оснащение
- Удобная ручка для переноски
- Приспособления для прикрепления
- Шланг, регулируемый по длине
- Входной фильтр
- Интегрированный выключатель
- Регулирующий и запорный клапан
- Простая регулировка: есть
- Поплавковый выключатель
Видео
Области применения
- Для полива сада из бочки дождевой водой