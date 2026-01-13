Насос для полива из бочки BP 1 Barrel идеально подойдет для замены обычной лейки. Крепление, которое держит бочковой насос на краю бочки гибкое, и очень прочно фиксирует насос на краю и подойдет для любой бочки. Также можно прикрепить к этому креплению поплавковый выключатель, что позволит включать/выключать насос. Ну а если вдруг в бочке закончится вода или ее уровень упадет до критического, то поплавковый выключатель автоматически отключит насос, что защитит насос от работы всухую. Также крепление регулируется под любую высоту емкости, откуда будет забираться вода для полива.