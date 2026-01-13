Pompa de butoi BP 1 Barrel

BP 1 Barrel - pompa cu rezervor inovatoare cu buton pornire/oprire pe accesoriul rezervorului. Pentru udare inteligenta cu apa de ploaie bogata in nutrienti. Economie de apa potabila + bani.

Pompa BP 1 Barrel este substitutul perfect pentru o stropitoare. Transforma udarea intr-un joc de copii si elimina necesitatea deplasarii stropitorilor. Dar protejarea spatelui dumneavoastra nu este unicul avantaj de care veti beneficia. Pompa va va proteja si portofelul. Datorita apei de ploaie gratuita, bogata in substante nutritive din rezervorul dedicat, costurile ridicate asociate apei potabile sunt istorie. Muchia inovatoare a accesoriului rezervorului asigura fixarea perfecta si udarea eficienta a gradinii, cu rezultatele dorite. Pe suportul muchiei pompei este amplasat si un buton de pornire/oprire care poate fi utilizat pentru pornirea/oprirea pompei rapid si fara efort. Cand intrerupatorul cu flotor este in apa, acesta va regla activitatea pompei in functie de nivelul apei si va proteja pompa contra functionarii in gol. Gratie furtunului flexibil de pe accesoriul muchiei rezervorului, pompa poate fi ajustata individual, la orice inaltime.

Caracteristici si beneficii
Pompa de butoi BP 1 Barrel: Dispozitiv de prindere flexibil
Dispozitiv de prindere flexibil
Fixare perfecta pe orice rezervor, gratie acuratetei superioare.
Pompa de butoi BP 1 Barrel: Comutator Pornire/Oprire inclus in intrerupatorul flotor
Comutator Pornire/Oprire inclus in intrerupatorul flotor
Pentru functionarea corespunzatoare a pompei, direct pe suport.
Pompa de butoi BP 1 Barrel: Prefiltru integrat
Prefiltru integrat
Protejeaza pompa impotriva contaminarii si mareste durata de viata si fiabilitatea in functionare.
Lungime ajustabila a furtunului
  • Adaptare perfecta la diferite adancimi ale rezervorului.
Intrerupator flotor
  • Pentru reglarea functionarii pompei, conform nivelului apei, precum si pentru protejarea contra functionarii in gol.

Specificații tehnice

Date tehnice

puterea nominală de intrare (W) 400
Debit maxim transportat (l/h) < 3800
Înălțimea de pompare (m) 11
Presiune (bar) max. 1,1
Adâncime de scufundare (m) max. 7
Temperatură (°C) max. 35
Cablu de racordare (m) 10
Tensiune (V) 230
Frecvență (Hz) 50
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 4,6
Greutate cu ambalaj (kg) 5,7
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 135 x 170 x 520

Echipament

  • Mâner de trasport confortabil
  • Posibilitate de fixare
  • Furtun cu lungime reglabila
  • Include un prefiltru
  • Comutator integrat de pornire/ oprire
  • Ventil de reglare si inchidere
  • Definire simplă a înălțimii de comutare: da
  • Intrerupator flotor
Pompa de butoi BP 1 Barrel

Video

Domenii de intrebuintare
  • Pentru irigarea grădinii din rezervoarele de apă de ploaie
Accesorii
