Pompa BP 1 Barrel este substitutul perfect pentru o stropitoare. Transforma udarea intr-un joc de copii si elimina necesitatea deplasarii stropitorilor. Dar protejarea spatelui dumneavoastra nu este unicul avantaj de care veti beneficia. Pompa va va proteja si portofelul. Datorita apei de ploaie gratuita, bogata in substante nutritive din rezervorul dedicat, costurile ridicate asociate apei potabile sunt istorie. Muchia inovatoare a accesoriului rezervorului asigura fixarea perfecta si udarea eficienta a gradinii, cu rezultatele dorite. Pe suportul muchiei pompei este amplasat si un buton de pornire/oprire care poate fi utilizat pentru pornirea/oprirea pompei rapid si fara efort. Cand intrerupatorul cu flotor este in apa, acesta va regla activitatea pompei in functie de nivelul apei si va proteja pompa contra functionarii in gol. Gratie furtunului flexibil de pe accesoriul muchiei rezervorului, pompa poate fi ajustata individual, la orice inaltime.