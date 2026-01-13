Штанга для полива телескопическая Premium, 6 режимов

Штанга для полива Premium телескопическая, 6 типов струи,поворотная головка. Удобно поливать подвешенные в горшках цветы, клумбы и растения под корень на грядке; Мыть дорожки и мебель на даче. Можно использовать как садовый душ.

Штанга для полива Premium телескопическая, 6 типов струи,поворотная головка. Удобно поливать подвешенные в горшках цветы, клумбы и растения под корень на грядке; Мыть дорожки и мебель на даче. Можно использовать как садовый душ.

Особенности и преимущества
Штанга для полива телескопическая Premium, 6 режимов: 6 типов струи
6 типов струи
Для оптимального полива
Штанга для полива телескопическая Premium, 6 режимов: Телескопическая штанга (70 – 105 см)
Телескопическая штанга (70 – 105 см)
Широкий спектр решаемых задач
Штанга для полива телескопическая Premium, 6 режимов: Удобное (одним пальцем) управление потоком, включая функцию ВКЛ / ВЫКЛ
Удобное (одним пальцем) управление потоком, включая функцию ВКЛ / ВЫКЛ
Для простого и удобного использования
Подвижные форсунки (180°)
  • Различный угол разбрызгивания для целенаправленного полива.
Удобное хранение на открытом крюке
  • Удобное хранение
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,5
Вес (с упаковкой) (кг) 0,526
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 780 x 150 x 66

Оснащение

  • Вид струи: коническая
  • Вид струи: аэрозольная
  • Вид струи: горизонтальная веерная
  • Вид струи: точечная
  • Вид струи: леечная
  • Вид струи: вертикальная веерная
Штанга для полива телескопическая Premium, 6 режимов
Штанга для полива телескопическая Premium, 6 режимов
Штанга для полива телескопическая Premium, 6 режимов
Штанга для полива телескопическая Premium, 6 режимов
Штанга для полива телескопическая Premium, 6 режимов
Штанга для полива телескопическая Premium, 6 режимов

Видео

Области применения
  • Полив сада
  • Для полива больших садово-огородных участков.
  • Для полива растений в горшках
  • Декоративные растения
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
Принадлежности
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова