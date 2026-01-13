Bagheta pentru udat Premium

Teava de pulverizare Premium robusta, ergonomica si durabila cu numeroase caracteristici. Pentru irigarea zonelor de dimensiuni mici/medii. Ideal pentru numeroase utilizari - inclusiv pentru cosurile agatate.

Aceasta teava ergonomica de pulverizare Karcher Premium combina detaliul perfect si caracterul practic. Pentru utilizarea versatila in gradina. teava de pulverizare metalica Premium este ideala pentru irigarea gradinilor mici si medii. Este ideala, de asemenea, pentru agatarea cosurilor. Combinatia perfecta a elegantei, a caracteristicilor de prima clasa si a designului ergonomic perfect face teava de pulverizare Premium de la Karcher ideala pentru irigarea fara efort a gradinilor si zonelor mari. Pe scurt: solutia ideala pentru numeroase utilizari in gradina. Nota: duzele de pulverizare de la Karcher si tevile sunt compatibile cu toate sistemele de prindere disponibile. Caracteristici: unghi cu cap de pulverizare rotativ (180º), teava telescopica (70-105 cm), control de debit practic cu o singura mana (inclusiv functia ON/OFF), carlig de agatare practic, 6 modele de pulverizare.

Caracteristici si beneficii
Bagheta pentru udat Premium: 6 tipuri de stropire
6 tipuri de stropire
Pentru irigare, in functie de necesar
Bagheta pentru udat Premium: Lance telescopică (70 - 105 cm).
Lance telescopică (70 - 105 cm).
Pentru toate aplicatiile
Bagheta pentru udat Premium: Controlul debitului de apa si a comutatorului pornit/oprit cu o mana
Controlul debitului de apa si a comutatorului pornit/oprit cu o mana
Pentru manevrare simpla si confortabila
Duza de pulverizare mobila (180°)
  • Unghiuri de pulverizare diferite, pentru irigarea dedicata
Posibilitate de agatare comfortabila
  • Depozitare usoara

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,5
Greutate cu ambalaj (kg) 0,5
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 780 x 150 x 66

Echipament

  • Model de pulverizare: jet conic
  • Model de pulverizare: pulverizare ceață
  • Model de pulverizare: jet orizontal plat
  • Model de pulverizare: jet punct
  • Model de pulverizare: aspersor
  • Model de pulverizare: jet plat vertical
Video

Domenii de intrebuintare
  • Udarea grădinii
  • Pentru irigarea grădinilor cu suprafețe mari
  • Pentru udarea plantelor în ghiveci
  • Pentru stropirea plantelor ornamentale (cu suprafață mică, individuale, plante de ghiveci)
  • Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
Accesorii
