Комплект со шлангом 1/2 20м и соединители

Набор: 20 м стандартноый шланг (1/2 "), пистолет, 3/4" коннектор с 1/2 " редуктором, универсальный коннектор и универсальный коннектор с аква-стопом.

Особенности и преимущества
Стандартный шланг 20 м 1/2"
  • Идеальный набор для начинающих
Клик-система
  • Подходит для всех известных брендов
Пистолет
  • Струю можно изменить от жесткой до мягкой
Универсальный коннектор 2.645-191.0
  • Подходит для всех известных брендов
Спецификации

Технические характеристики

Диаметр 1/2″
Длина шланга (м) 20
Размер резьбы G3/4
Цвет Желтый
Вес (кг) 2,22
Вес (с упаковкой) (кг) 2,284
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 360 x 360 x 100

При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.

Оснащение

  • Вид струи: коническая
  • Вид струи: точечная
