Комплект со шлангом 1/2 20м и соединители
Набор: 20 м стандартноый шланг (1/2 "), пистолет, 3/4" коннектор с 1/2 " редуктором, универсальный коннектор и универсальный коннектор с аква-стопом.
Особенности и преимущества
Стандартный шланг 20 м 1/2"
- Идеальный набор для начинающих
Клик-система
- Подходит для всех известных брендов
Пистолет
- Струю можно изменить от жесткой до мягкой
Универсальный коннектор 2.645-191.0
- Подходит для всех известных брендов
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр
|1/2″
|Длина шланга (м)
|20
|Размер резьбы
|G3/4
|Цвет
|Желтый
|Вес (кг)
|2,22
|Вес (с упаковкой) (кг)
|2,284
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|360 x 360 x 100
При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.
Оснащение
- Вид струи: коническая
- Вид струи: точечная