Комплект для соединения тележки и катушки для шланга с водопроводным краном. Включает штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2, два универсальных коннектора и шланг PrimoFlex® (5/8") длиной 1,5 м. Садовые шланги Kärcher из линейки для полива демонстрируют высочайшую гибкость, прочность и стойкость к изломам. Преимущества как на ладони: простое обращение и долгий срок службы. Потому что полив с Kärcher – это всегда полив «с головой».