Комплект соединений

Комплект для подсоединения: Штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2, 2 универсальных коннектора и шланг PrimoFlex® (5/8") длиной 1,5 м. Для соединения тележки и катушки для шланга с водопроводным краном.

Комплект для соединения тележки и катушки для шланга с водопроводным краном. Включает штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2, два универсальных коннектора и шланг PrimoFlex® (5/8") длиной 1,5 м. Садовые шланги Kärcher из линейки для полива демонстрируют высочайшую гибкость, прочность и стойкость к изломам. Преимущества как на ладони: простое обращение и долгий срок службы. Потому что полив с Kärcher – это всегда полив «с головой».

Особенности и преимущества
1,5 м 5/8 " шланга PrimoFlex®
2 универсальных коннектора 2.645-191.0
  • Подходит ко всем садовым насосам
Для соединения тележки для шланга и крана с водой
Спецификации

Технические характеристики

Диаметр 5/8″
Длина шланга (м) 1,5
Размер резьбы G3/4
Цвет Желтый
Вес (кг) 0,238
Вес (с упаковкой) (кг) 0,343
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 210 x 210 x 58

При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.

Совместимая техника
Области применения
  • Полив сада
  • Для полива больших садово-огородных участков.
  • Для полива растений в горшках
  • Декоративные растения
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
