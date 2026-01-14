Комплект соединений
Комплект для подсоединения: Штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2, 2 универсальных коннектора и шланг PrimoFlex® (5/8") длиной 1,5 м. Для соединения тележки и катушки для шланга с водопроводным краном.
Комплект для соединения тележки и катушки для шланга с водопроводным краном. Включает штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2, два универсальных коннектора и шланг PrimoFlex® (5/8") длиной 1,5 м. Садовые шланги Kärcher из линейки для полива демонстрируют высочайшую гибкость, прочность и стойкость к изломам. Преимущества как на ладони: простое обращение и долгий срок службы. Потому что полив с Kärcher – это всегда полив «с головой».
Особенности и преимущества
1,5 м 5/8 " шланга PrimoFlex®
2 универсальных коннектора 2.645-191.0
- Подходит ко всем садовым насосам
Для соединения тележки для шланга и крана с водой
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр
|5/8″
|Длина шланга (м)
|1,5
|Размер резьбы
|G3/4
|Цвет
|Желтый
|Вес (кг)
|0,238
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,343
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|210 x 210 x 58
При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.
Области применения
- Полив сада
- Для полива больших садово-огородных участков.
- Для полива растений в горшках
- Декоративные растения
- Для очистки садовой мебели и инструмента