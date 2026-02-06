Поломоечная машина KIRA B 50

Инновационная роботизированная поломойная машина KIRA B 50 отлично подходит для уборки полов средних и больших площадей. Она гарантирует высокую эффективность работы, экономию времени, простоту эксплуатации, безопасность, гибкость и полную автономность уборки.

Роботизированная поломойная машина KIRA B 50 от Kärcher идеально дополнит команду клинеров и хорошо впишется в имеющиеся парк уборочной техники. Это умный и автономный робот, который обладает всем функционалом поломойно-всасывающей машины. Он эффективно и стабильно выполняет уборку полов на средних и больших площадях, тем самым снижая нагрузку на клинеров, которые могут сосредоточиться на более сложных задачах. Большой сенсорный дисплей с интуитивно понятным управлением позволяет быстро настроить работу машины – это не требует наличия специальных навыков и знаний. Базовая станция (опция) обеспечивает полностью автономную работу машины, включая залив чистой воды, слив грязной воды, промывку бака и зарядку долговечного литий-ионного аккумулятора. Роликовая щеточная голова выполняет предварительное подметание и влажную уборку за один рабочий шаг, а встроенная боковая щетка исключает необходимость ручной уборки по краям. Высокоэффективные датчики и программное обеспечение гарантируют надежную навигацию, безопасное предотвращение столкновений и обход препятствий. С целью документирования и мониторинга работы KIRA B 50 отправляет сообщения о состоянии на мобильные устройства, создавая подробные отчеты об уборке на соответствующем веб-портале.

Особенности и преимущества
Универсальные возможности
  • Удобное и надежное управление всеми функциями робота при помощи сенсорного дисплея.
  • Пошаговое инструктирование пользователя для легкого управления.
  • Возможность настройки и эксплуатации робота персоналом, не имеющим специальных знаний.
Надежная навигация
  • Высокоэффективные датчики гарантируют контроль обстановки на 360°.
  • Надежное исключение столкновений и обход препятствий.
  • Интеллектуальное маневрирование для высвобождения в случае блокировки.
Встроенная боковая щетка
  • Обеспечивает тщательную очистку пола, включая его краевые участки.
  • Перемещает грязь в рабочую зону щеточной головы.
  • Сводит к минимуму дополнительную ручную работу.
Сертификат безопасности
  • Надежное бесконтактное распознавание людей, препятствий и перепадов высот.
  • Имеет сертификат безопасности в соответствии со стандартом IEC 63327.
  • Подходит для эксплуатации в зонах с высокой проходимостью.
Базовая станция (опция)
  • Обеспечивает полностью автономную эксплуатацию.
  • Опция (роботизированная машина может эксплуатироваться и без базовой станции).
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Номинальная потребляемая мощность (Вт) 1600
Мощность тягового двигателя (Вт) 560
Мощность турбины (Вт) 630
Мощность двигателя привода щетки (Вт) 600
Рабочая ширина щеток (мм) 550
Давление прижима щетки (г/см²) 80
Частота вращения щетки (об/мин) 1350
Ширина всасывающей балки (мм) 750
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 55 / 55
Бак для чистящего средства (л) 5
Объем контейнера для мусора (л) 2
Теоретическая производительность по площади в автономном режиме (м²/ч) макс. 2365
Площадь уборки от 1 заправки (м²) прим. 1830
Напряжение (В) 24
Количество батарей 2
Тип батареи Литий-ион
Напряжение / емкость батареи (В/Ач) 24 / 160
Время работы от комплекта батарей (ч) прим. 3,5
Время заряда батареи (ч) макс. 8
Скорость движения в автономном режиме (км/ч) макс. 4,3
Преодолеваемый подъем (%) макс. 6
Ширина проезда в автономном режиме (м) мин. 1
Собственная масса (кг) 228
Масса (без принадлежностей) (кг) 225
Вес (с аксессуарами) (кг) 235,186
Вес (с упаковкой) (кг) 247
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1100 x 750 x 1200

Scope of supply

  • Батарея и зарядное устройство
  • Всасывающая балка
  • Вращающаяся щетка: 2 шт.
  • Боковые щетки
  • Проблесковый маячок

Оснащение

  • Тип уплотнительных полос: маслостойкие
  • Система DOSE
  • С системой регулирования подачи воды в зависимости от скорости движения
  • Большой сенсорный дисплей с высоким разрешением
  • Возможность стыковки с базовой станцией
  • Автономная уборка
  • С режимом ручного перемещения
  • Простая настройка, не требующая специальных знаний
  • Высокоэффективные датчики
  • Распознавание препятствий и перепадов высот
  • Автоматическое огибание препятствий
  • Сертификат безопасности эксплуатации в общественных зонах
  • Составление отчетов об уборке
  • Уведомления на мобильные устройства
  • Система Auto-Fill
  • Цветные индикаторы, показывающие поведение робота и статус его работы.
  • Концепция цветовой кодировки и обслуживания Kärcher
  • Электрический и механический поплавковый выключатель
  • Интерфейс связи: VDA 5050
  • Система дозирования чистящего средства
Видео

Области применения
  • Твердые или эластичные напольные покрытия средней и большой площади
  • Возможность уборки как в свободных, так и в заставленных помещениях
  • Подходит для эксплуатации в зонах с высокой проходимостью.
  • Идеальное решение для уборки в магазинах, медицинских и общественных учреждениях
  • Возможность использования в сферах клининга, транспорта и промышленности
Принадлежности
