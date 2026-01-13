Коннектор с регулятором потока воды

Коннектор с регулятором потока воды. Для подключения дождевателей без встроенного регулятора нопора воды.

Исправные шланги, коннекторы и штуцеры для подсоединения к кранам – основа любой эффективной системы полива. Именно поэтому компания Kärcher предлагает целый спектр принадлежностей для соединения, разъединения, регулировки и ремонта компонентов систем полива. К ним относится регулировочный клапан Kärcher – идеальное решение для регулировки расхода воды от 0 до максимально возможного объема. Он имеет эргономичную конструкцию и удобное обращение. Регулировочный клапан может использоваться для соединения шланга и дождевателя или – с помощью входящего в комплект двустороннего соединителя – для соединения двух шлангов. Регулировочный клапан Kärcher совместим со всеми стандартными системами стыкового соединения и всеми ходовыми диаметрами шлангов.

Особенности и преимущества
Может использоваться повсеместно
  • Подходит для всех существующих садовых шлангов
Соединяет 2 шланга
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Желтый
Вес (кг) 0,055
Вес (с упаковкой) (кг) 0,068
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 105 x 32 x 32
