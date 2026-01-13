Conector universal Aqua Stop On-Off

Supapa de control ce se amplaseaza intre furtun si aspersor. Pentru controlul continuu al debitului de apa variabil, de la 0 la max. Include o cupla cu 2 cai, pentru conectarea a doua furtunuri.

Racordurile de robinet, cuplajele de furtun si furtunurile formeaza baza irigarii eficiente. De aceea, Karcher ofera o gama completa de accesorii pentru conectarea, deconectarea si repararea sistemelor de irigare. De exemplu, supapa de control Karcher este solutia ideala pentru controlul debitului de apa de la 0 la max. Se caracterizeaza printr-un design ergonomic pentru manevrarea simpla. Supapa de control poate fi utilizata pentru conectarea furtunului si a aspersorului sau prin cuplajul cu 2 cai, pentru conectarea a doua furtunuri. Supapa de control Karcher este compatibila cu toate sistemele de prindere disponibile si cu cele mai comune diametre de furtun.

Caracteristici si beneficii
Pentru utilizare universală
  • Pentru toate furtunurile de gradina obisnuite din comert
Include cupla cu 2 cai

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Galben
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 105 x 32 x 32
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova