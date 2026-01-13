Универсальная ремонтная муфта 1/2-5/8-3/4

Универсальная ремонтная муфта 1/2-5/8-3/4. Совместима со всеми распространенными садовыми шлангами. Эргономичная конструкция. Для соединения 2 шлангов или ремонта поврежденного шланга.

Исправные шланги, коннекторы и штуцеры для подсоединения к кранам – основа любой эффективной системы полива. Именно поэтому компания Kärcher предлагает целый спектр принадлежностей для соединения, разъединения и ремонта компонентов систем полива. К ним относится универсальная ремонтная муфта для шлангов. Она подходит для всех ходовых типов садовых шлангов и подкупает эргономичной конструкцией и удобным обращением. Идеальное решение для ремонта или соединения двух кусков шланга. Универсальная ремонтная муфта для шлангов совместима с тремя самыми ходовыми диаметрами шлангов.

Особенности и преимущества
Эргономичная конструкция
  • Для удобства использования
Может использоваться повсеместно
  • Подходит для всех существующих садовых шлангов
Для соединения и ремонта 2 шлангов
Спецификации

Технические характеристики

Диаметр 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Цвет Черный
Вес (кг) 0,041
Вес (с упаковкой) (кг) 0,049
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 65 x 39 x 39
