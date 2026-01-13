Conexiune intre furtune
Cupla de reparare universala pentru furtunuri adecvata pentru toate furtunurile de gradina obisnuite. Pentru conectarea sau repararea a doua bucati de furtun. Design ergonomic pentru manevrare usoara.
Racordurile de robinet, cuplajele de furtun si furtunurile formeaza baza irigarii eficiente. De aceea, Karcher ofera o gama completa de accesorii pentru conectarea, deconectarea si repararea sistemelor de irigare. De exemplu, unitarea de reparare a furtunului universal. Unitatea de reparare a furtunului universal pentru toate furtunurile comune de gradina se caracterizeaza printr-un design ergonomic pentru manevrarea simpla. Solutia ideala pentru conectarea sau repararea a doua piese ale furtunului. Unitatea de reparare a furtunului universal este compatibila cu trei dintre cele mai comune diametre de furtun.
Caracteristici si beneficii
Design ergonomic
- Pentru a facilita utilizarea.
Pentru utilizare universală
- Potrivit pentru toate furtunurile de gradina
Pentru unirea sau repararea a doua furtunuri
Specificații tehnice
Date tehnice
|Diametru
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Culoarea
|Negru
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|65 x 39 x 39