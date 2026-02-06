Как и у прочих продуктов Kärcher, функциональность является ключевой особенностью пылесоса VC 2. Благодаря обтекаемому дизайну и практичному размеру, VC 2 отлично вписывается в современный интерьер. Он настолько прост в применении, что справиться с ним смогут даже дети. Фильтр НЕРА 12 обеспечивает эффективную очистку воздуха, что делает пылесос пригодным для людей, страдающих аллергией. Пылесос VC 2 легко справляется не только с очисткой полов и ковров, но тщательно очищает узкие зазоры, углы и прочие труднодоступные места.