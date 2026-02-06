Пылесос VC 2

Пылесос сухой уборки VC 2 пылесос прост в эксплуатации и идеально подходит для удаления большого количества грязи.

Как и у прочих продуктов Kärcher, функциональность является ключевой особенностью пылесоса VC 2. Благодаря обтекаемому дизайну и практичному размеру, VC 2 отлично вписывается в современный интерьер. Он настолько прост в применении, что справиться с ним смогут даже дети. Фильтр НЕРА 12 обеспечивает эффективную очистку воздуха, что делает пылесос пригодным для людей, страдающих аллергией. Пылесос VC 2 легко справляется не только с очисткой полов и ковров, но тщательно очищает узкие зазоры, углы и прочие труднодоступные места.

Особенности и преимущества
Пылесос VC 2: Простая в использовании система фильтр- мешков.
Простая в использовании система фильтр- мешков.
Просто выбросьте. Никакого контакта с мусором.
Пылесос VC 2: Принадлежности аккуратно хранятся на корпусе аппарата.
Принадлежности аккуратно хранятся на корпусе аппарата.
Удобно хранить. Исключается утрата принадлежностей.
Пылесос VC 2: Автоматическое сматывание кабеля
Автоматическое сматывание кабеля
Задерживает 99,95% частичек пыли и грязи. Заботится о Вашем здоровье.
Спецификации

Технические характеристики

Потребляемая мощность (Вт) 1100
Рабочий радиус (м) 7,5
Объем фильтр-мешка (л) 2,8
Уровень звукового давления (дБ(А)) 78
Уровень шума (дБ(А)) 78
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Масса (без принадлежностей) (кг) 5,2
Вес (с упаковкой) (кг) 7,8
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 435 x 288 x 249

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 1.5 м
  • Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
  • Материал телескопической всасывающей трубки.: з нержавеющей стали
  • Фильтр-мешок: Флис
  • Тип фильтра HEPA: Фильтр HEPA 12 (EN 1822:1998)
  • Насадка для пола
  • Щелевая насадка
  • Насадка-щетка для мебели

Оснащение

  • Мягкая накладка на рукоятке
  • Удобное парковочное положение
  • Автоматическое сматывание кабеля
Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
Принадлежности
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова