Пылесос VC 2
Пылесос сухой уборки VC 2 пылесос прост в эксплуатации и идеально подходит для удаления большого количества грязи.
Как и у прочих продуктов Kärcher, функциональность является ключевой особенностью пылесоса VC 2. Благодаря обтекаемому дизайну и практичному размеру, VC 2 отлично вписывается в современный интерьер. Он настолько прост в применении, что справиться с ним смогут даже дети. Фильтр НЕРА 12 обеспечивает эффективную очистку воздуха, что делает пылесос пригодным для людей, страдающих аллергией. Пылесос VC 2 легко справляется не только с очисткой полов и ковров, но тщательно очищает узкие зазоры, углы и прочие труднодоступные места.
Особенности и преимущества
Простая в использовании система фильтр- мешков.Просто выбросьте. Никакого контакта с мусором.
Принадлежности аккуратно хранятся на корпусе аппарата.Удобно хранить. Исключается утрата принадлежностей.
Автоматическое сматывание кабеляЗадерживает 99,95% частичек пыли и грязи. Заботится о Вашем здоровье.
Спецификации
Технические характеристики
|Потребляемая мощность (Вт)
|1100
|Рабочий радиус (м)
|7,5
|Объем фильтр-мешка (л)
|2,8
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|78
|Уровень шума (дБ(А))
|78
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|5,2
|Вес (с упаковкой) (кг)
|7,8
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|435 x 288 x 249
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 1.5 м
- Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
- Материал телескопической всасывающей трубки.: з нержавеющей стали
- Фильтр-мешок: Флис
- Тип фильтра HEPA: Фильтр HEPA 12 (EN 1822:1998)
- Насадка для пола
- Щелевая насадка
- Насадка-щетка для мебели
Оснащение
- Мягкая накладка на рукоятке
- Удобное парковочное положение
- Автоматическое сматывание кабеля
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)