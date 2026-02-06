Ca și în cazul tuturor produselor Kärcher, funcționalitatea este o caracteristică cheie a aspiratorului VC 2. Designul său elegant și dimensiunile optime pentru depozitare, fac ca aspiratorul să se potrivească perfect într-o casă modernă. Este ușor de utilizat atât de tineri, cât și de cei bătrâni. Sistemul său cu sac de praf este comod în utilizare zilnică: sacul său de unică folosintă fiind plin poate fi pur și simplu aruncat fără a intra în contact cu murdăria, și înlocuit cu altul nou. Accesoriile pot fi practic depozitate și nu sunt niciodată uitate. Un filtru HEPA 12 cu emisii minime de praf asigură un aer extrem de curat – ideal pentru cei care suferă de alergii. Iar zgomotul redus îl face extrem de prietenos cu familia. Modelul VC 2 curăță podele și covoare la fel de bine ca spațiile înguste, colțurile, marginile și alte locuri greu accesibile.