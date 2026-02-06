Aspirator VC 2
Aspiratorul galben VC 2 cu sac de praf este manevrabil și ergonomic, ideal pentru îndepărtarea unor cantități mari de murdărie.
Ca și în cazul tuturor produselor Kärcher, funcționalitatea este o caracteristică cheie a aspiratorului VC 2. Designul său elegant și dimensiunile optime pentru depozitare, fac ca aspiratorul să se potrivească perfect într-o casă modernă. Este ușor de utilizat atât de tineri, cât și de cei bătrâni. Sistemul său cu sac de praf este comod în utilizare zilnică: sacul său de unică folosintă fiind plin poate fi pur și simplu aruncat fără a intra în contact cu murdăria, și înlocuit cu altul nou. Accesoriile pot fi practic depozitate și nu sunt niciodată uitate. Un filtru HEPA 12 cu emisii minime de praf asigură un aer extrem de curat – ideal pentru cei care suferă de alergii. Iar zgomotul redus îl face extrem de prietenos cu familia. Modelul VC 2 curăță podele și covoare la fel de bine ca spațiile înguste, colțurile, marginile și alte locuri greu accesibile.
Caracteristici si beneficii
Sistem de filtrare cu sac ușor de utilizatPur și simplu aruncați Fara contact cu murdaria
Accesoriile pot fi depozitate cu grijă pe dispozitivUșor de organizat Nimic nu lipsește.
Rebobinarea automată a cabluluiFiltrează 99,5% din praf și particule. Protejează sănătatea.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Puterea motorului (W)
|1100
|Rază de operare (m)
|7,5
|Capacitatea sacului filtrant (l)
|2,8
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|78
|Nivelul de putere acustică. (dB(A))
|78
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Greutate fără accesorii (kg)
|5,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|7,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|435 x 288 x 249
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 1.5 m
- Tip furtun de aspirare: Cu maner curbat
- Tub de aspirație telescopic, material: Oțel inoxidabil
- Sac de filtrare: Pâslă
- Tip de filtru HEPA: Filtru HEPA 12 (EN1822:1998).
- Duză pentru podea
- Duza pentru spații înguste
- Pensulă mobilă
Echipament
- Maner cu soft-grip.
- Poziție practică de staționare
- Rebobinarea automată a cablului
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Zone greu accesibile (colțuri, rosturi, goluri etc.)