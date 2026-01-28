Он всегда рядом, когда вам это нужно: автомобильный пылесос VC 4 Cordless myHome, благодаря небольшому весу и неограниченной свободе передвижения, особенно универсален и прост в использовании. Если убрать всасывающую трубку, он станет компактным ручным пылесосом, идеально подходящим для уборки салона автомобиля. В комплекте также идеальные аксессуары для чистки салона автомобиля: насадка для узких мест, удлиненная и гибкая насадка для узких мест, мягкая щетка 2-в-1 для деликатных поверхностей, удлинительный шланг радиусом большее действие и большая насадка для обивки. При полной зарядке устройство может работать до 30 минут. Практические особенности оборудования исключают тяжелую работу по уборке пылесосом. К ним относятся активная насадка для пола, которая обеспечивает надежный сбор грязи с твердых полов и ковров, функция повышения мощности для дополнительной мощности, опорожнение пылесборника одним нажатием и кнопка блокировки, которая устраняет необходимость удерживать нажатой кнопку запуска. Пылесос можно аккуратно хранить в небольшом пространстве с помощью прилагаемого настенного кронштейна.