Аккумуляторный пылесос VC 4 Cordless myHome Car

Компактный, легкий и всегда под рукой: вертикальный пылесос с безмешковым фильтром VC 4 Cordless myHome Car идеально подходит для небольших домов и для уборки салонов автомобилей.

Он всегда рядом, когда вам это нужно: автомобильный пылесос VC 4 Cordless myHome, благодаря небольшому весу и неограниченной свободе передвижения, особенно универсален и прост в использовании. Если убрать всасывающую трубку, он станет компактным ручным пылесосом, идеально подходящим для уборки салона автомобиля. В комплекте также идеальные аксессуары для чистки салона автомобиля: насадка для узких мест, удлиненная и гибкая насадка для узких мест, мягкая щетка 2-в-1 для деликатных поверхностей, удлинительный шланг радиусом большее действие и большая насадка для обивки. При полной зарядке устройство может работать до 30 минут. Практические особенности оборудования исключают тяжелую работу по уборке пылесосом. К ним относятся активная насадка для пола, которая обеспечивает надежный сбор грязи с твердых полов и ковров, функция повышения мощности для дополнительной мощности, опорожнение пылесборника одним нажатием и кнопка блокировки, которая устраняет необходимость удерживать нажатой кнопку запуска. Пылесос можно аккуратно хранить в небольшом пространстве с помощью прилагаемого настенного кронштейна.

Особенности и преимущества
Аккумуляторный пылесос VC 4 Cordless myHome Car: Оптимально сочетающиеся технические решения
Оптимально сочетающиеся технические решения
Мощный аккумулятор 21,6 В, оптимально сочетающийся с активной насадкой для пола. Оптимизированное время работы – 30 мин в нормальном режиме.
Аккумуляторный пылесос VC 4 Cordless myHome Car: 2-ступенчатая регулировка мощности
2-ступенчатая регулировка мощности
Достаточный запас времени для уборки в небольшой квартире. Возможность включения режима Boost. До 18 минут работы в режиме максимальной мощности.
Аккумуляторный пылесос VC 4 Cordless myHome Car: Специальные принадлежности для уборки в автомобиле
Специальные принадлежности для уборки в автомобиле
Длинная и эластичная щелевая насадка и гибкий удлинительный шланг для оптимальной и удобной очистки любых поверхностей внутри автомобиля. Большая насадка для обивки для быстрой и тщательной чистки автомобильных сидений.
Простота в управлении
  • Силу всасывания можно легко и быстро изменить в зависимости от выполняемой операции.
  • Легкое опустошение контейнера.
  • С функцией Caps Lock для облегчения работы.
Продуманная система фильтрации
  • 3-ступенчатая система фильтрации: фильтр циклонного типа, входной фильтр и поролоновый фильтр.
  • Не требуется приобретать фильтр-мешки.
  • Легкое опустошение контейнера.
Активная насадка для пола
  • Оптимальный сбор мусора благодаря моторизованной роликовой щетке.
  • Гарантирует тщательную очистку поверхностей.
  • Высокая маневренность и возможность очистки пола под мебелью.
Удобство хранения аккумуляторного пылесоса
  • Настенный держатель позволяет быстро и легко поместить аппарат на хранение.
  • Экономия места и немедленная готовность к применению.
  • Удобство заряда благодаря постоянному месту размещения.
Широкий спектр применения
  • Возможность установки других принадлежностей для оптимальной уборки во всем доме.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 100 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Уровень шума (дБ(А)) < 78
Объем мусоросборника (мл) 650
Тип аккумулятора Литий-ионный аккумулятор
Напряжение (В) 21,6
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (/мин) Обычный режим: / прим. 30 Режим Boost: / прим. 18
Время заряда стандартным зарядным устройством. (мин) 345
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Цвет Белый
Масса (без принадлежностей) (кг) 2,35
Вес (с упаковкой) (кг) 5
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 230 x 236 x 1115

Scope of supply

  • Аккумулятор: Аккумулятор 21,6 В / 2,5 Ач (1 шт.)
  • Поролонновый фильтр
  • Входной воздушный фильтр: 1 шт.
  • Универсальная насадка для пола
  • Щелевая насадка
  • Удлиненная эластичная щелевая насадка
  • Эластичный удлинительный шланг
  • Большая насадка для мягкой мебели
  • Насадка-кисть для мебели "2 в 1"
  • Всасывающая трубка: Пластик
  • Маленький настенный держатель

Оснащение

  • Безмешковая система фильтрации
  • Регулировка мощности: с 2 ступенями мощности
Видео

Области применения
  • Твердые полы с защитным покрытием, такие как паркет, ламинат, пробка, камень, линолеум и ПВХ, а также ковры с коротким ворсом
  • Ковры
  • Текстильные поверхности
  • Лестницы
  • Интерьер автомобиля
