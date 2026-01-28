Аккумуляторный пылесос VC 4 Cordless myHome Car
Компактный, легкий и всегда под рукой: вертикальный пылесос с безмешковым фильтром VC 4 Cordless myHome Car идеально подходит для небольших домов и для уборки салонов автомобилей.
Он всегда рядом, когда вам это нужно: автомобильный пылесос VC 4 Cordless myHome, благодаря небольшому весу и неограниченной свободе передвижения, особенно универсален и прост в использовании. Если убрать всасывающую трубку, он станет компактным ручным пылесосом, идеально подходящим для уборки салона автомобиля. В комплекте также идеальные аксессуары для чистки салона автомобиля: насадка для узких мест, удлиненная и гибкая насадка для узких мест, мягкая щетка 2-в-1 для деликатных поверхностей, удлинительный шланг радиусом большее действие и большая насадка для обивки. При полной зарядке устройство может работать до 30 минут. Практические особенности оборудования исключают тяжелую работу по уборке пылесосом. К ним относятся активная насадка для пола, которая обеспечивает надежный сбор грязи с твердых полов и ковров, функция повышения мощности для дополнительной мощности, опорожнение пылесборника одним нажатием и кнопка блокировки, которая устраняет необходимость удерживать нажатой кнопку запуска. Пылесос можно аккуратно хранить в небольшом пространстве с помощью прилагаемого настенного кронштейна.
Особенности и преимущества
Оптимально сочетающиеся технические решенияМощный аккумулятор 21,6 В, оптимально сочетающийся с активной насадкой для пола. Оптимизированное время работы – 30 мин в нормальном режиме.
2-ступенчатая регулировка мощностиДостаточный запас времени для уборки в небольшой квартире. Возможность включения режима Boost. До 18 минут работы в режиме максимальной мощности.
Специальные принадлежности для уборки в автомобилеДлинная и эластичная щелевая насадка и гибкий удлинительный шланг для оптимальной и удобной очистки любых поверхностей внутри автомобиля. Большая насадка для обивки для быстрой и тщательной чистки автомобильных сидений.
Простота в управлении
- Силу всасывания можно легко и быстро изменить в зависимости от выполняемой операции.
- Легкое опустошение контейнера.
- С функцией Caps Lock для облегчения работы.
Продуманная система фильтрации
- 3-ступенчатая система фильтрации: фильтр циклонного типа, входной фильтр и поролоновый фильтр.
- Не требуется приобретать фильтр-мешки.
- Легкое опустошение контейнера.
Активная насадка для пола
- Оптимальный сбор мусора благодаря моторизованной роликовой щетке.
- Гарантирует тщательную очистку поверхностей.
- Высокая маневренность и возможность очистки пола под мебелью.
Удобство хранения аккумуляторного пылесоса
- Настенный держатель позволяет быстро и легко поместить аппарат на хранение.
- Экономия места и немедленная готовность к применению.
- Удобство заряда благодаря постоянному месту размещения.
Широкий спектр применения
- Возможность установки других принадлежностей для оптимальной уборки во всем доме.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|100 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Уровень шума (дБ(А))
|< 78
|Объем мусоросборника (мл)
|650
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный аккумулятор
|Напряжение (В)
|21,6
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (/мин)
|Обычный режим: / прим. 30 Режим Boost: / прим. 18
|Время заряда стандартным зарядным устройством. (мин)
|345
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|2,35
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|230 x 236 x 1115
Scope of supply
- Аккумулятор: Аккумулятор 21,6 В / 2,5 Ач (1 шт.)
- Поролонновый фильтр
- Входной воздушный фильтр: 1 шт.
- Универсальная насадка для пола
- Щелевая насадка
- Удлиненная эластичная щелевая насадка
- Эластичный удлинительный шланг
- Большая насадка для мягкой мебели
- Насадка-кисть для мебели "2 в 1"
- Всасывающая трубка: Пластик
- Маленький настенный держатель
Оснащение
- Безмешковая система фильтрации
- Регулировка мощности: с 2 ступенями мощности
Видео
Области применения
- Твердые полы с защитным покрытием, такие как паркет, ламинат, пробка, камень, линолеум и ПВХ, а также ковры с коротким ворсом
- Ковры
- Текстильные поверхности
- Лестницы
- Интерьер автомобиля