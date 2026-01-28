Este întotdeauna acolo când aveți nevoie de el: aspiratorul VC 4 Cordless myHome Car, având o greutate redusă și o libertate de mișcare nelimitată, este deosebit de versatil și ușor de utilizat. Dacă îndepărtați tubul de aspirare, acesta devine un aspirator de mână compact - perfect pentru curățarea interiorului mașinilor. Acesta vine, de asemenea, cu accesoriile ideale pentru curățarea interiorului autoturismului: și anume, o duză pentru spații înguste, o duză suplimentară lungă și flexibilă pentru spații înguste, o perie moale 2 în 1 pentru suprafețe delicate, un furtun prelungitor pentru o rază de acțiune mai mare și o duză mare pentru tapițerie. Atunci când este complet încărcat, dispozitivul poate funcționa timp de până la 30 de minute. Caracteristicile practice ale echipamentului elimină munca grea de aspirare. Printre acestea se numără o duză activă pentru podea care asigură o preluare fiabilă a murdăriei de pe podelele dure și covoare, funcția boost pentru putere suplimentară, golirea recipientului de praf cu un singur clic și un buton de blocare care elimină necesitatea de a ține apăsat butonul de pornire. Aspiratorul poate fi depozitat cu grijă în spații mici cu ajutorul suportului de perete furnizat.