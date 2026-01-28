Aspirator vertical VC 4 Cordless myHome Car
Compact, ușor și mereu la îndemână: aspiratorul vertical cu sistem de filtrare fără sac, VC 4 Cordless myHome Car este perfect pentru locuințele mici și pentru curățarea interiorului mașinilor.
Este întotdeauna acolo când aveți nevoie de el: aspiratorul VC 4 Cordless myHome Car, având o greutate redusă și o libertate de mișcare nelimitată, este deosebit de versatil și ușor de utilizat. Dacă îndepărtați tubul de aspirare, acesta devine un aspirator de mână compact - perfect pentru curățarea interiorului mașinilor. Acesta vine, de asemenea, cu accesoriile ideale pentru curățarea interiorului autoturismului: și anume, o duză pentru spații înguste, o duză suplimentară lungă și flexibilă pentru spații înguste, o perie moale 2 în 1 pentru suprafețe delicate, un furtun prelungitor pentru o rază de acțiune mai mare și o duză mare pentru tapițerie. Atunci când este complet încărcat, dispozitivul poate funcționa timp de până la 30 de minute. Caracteristicile practice ale echipamentului elimină munca grea de aspirare. Printre acestea se numără o duză activă pentru podea care asigură o preluare fiabilă a murdăriei de pe podelele dure și covoare, funcția boost pentru putere suplimentară, golirea recipientului de praf cu un singur clic și un buton de blocare care elimină necesitatea de a ține apăsat butonul de pornire. Aspiratorul poate fi depozitat cu grijă în spații mici cu ajutorul suportului de perete furnizat.
Caracteristici si beneficii
Tehnologie bine adaptată.Baterie puternică de 21,6 V, care se integrează perfect cu duza de podea activă. Timp de funcționare optimizat pentru 30 de minute în modul de funcționare normal.
Controlul puterii în două trepte.Timp de funcționare suficient pentru a curăța locuințele mici. Modul de creștere a puterii opțional. Până la 18 minute de funcționare la cel mai mare nivel de putere.
Accesorii suplimentare in special pentru curatarea interiorului din autoturismDuză lungă și flexibilă pentru spații înguste și furtun de extensie flexibil pentru a ajunge ușor la toate zonele din autoturism. Duză mare de tapițerie pentru curățarea rapidă și completă a scaunelor auto.
Ușor de folosit.
- Puterea poate fi reglată rapid și ușor pentru a se potrivi unei anumite aplicații.
- Golire simplă a filtrului cu un singur clic.
- Include funcția Power Lock pentru o utilizare ușoară.
Sistem de filtrare conceput în mod practic.
- Sistem de filtrare în 3 etape, cu filtru ciclonic, filtru de admisie a aerului și filtru cu burete.
- Nu necesită saci de filtrare
- Golire simplă a filtrului cu un singur clic.
Duză activă pentru podea.
- Preluare optimă a murdăriei cu ajutorul rolei cu motor.
- Asigură o curățare eficientă a suprafețelor.
- Manevrabilitatea extremă îl face foarte ușor de deplasat pe sub mobilier.
Depozitarea ușoară a aspiratorului
- Cu ajutorul suportului de perete, dispozitivul poate fi depozitat rapid și ușor.
- Conceput pentru economisirea spațiului, întotdeauna gata de utilizare.
- Încărcare comodă din locația sa fixă.
O gamă largă de aplicații
- Opțiune de a atașa accesorii suplimentare pentru curățarea ideală, în orice zonă a casei.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|100 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Nivelul de putere acustică. (dB(A))
|< 78
|Capacitatea recipientului de murdarie. (ml)
|650
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Tensiune (V)
|21,6
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (/min)
|Modul normal: / approx. 30 Modul de amplificare: / approx. 18
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul standard. (min)
|345
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|2,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|230 x 236 x 1115
Scope of supply
- Acumulator: Baterie 21.6 V/2.5 Ah (1 buc.)
- Filtru din spumă
- Filtru de admisie a aerului.: 1 Bucată
- Duză universală pentru podele.
- Duza pentru spații înguste
- Duză lungă și flexibilă pentru spații înguste.
- Furtun de prelungire flexibil.
- Duză mare pentru tapițerie.
- Duză de mobilă 2 în 1.
- Tub de aspirare.: Plastic
- Suport mic pentru perete.
Echipament
- Sistem de filtrare fără sac.
- Putere reglabilă.: Cu 2 nivele de putere.
Video
Domenii de intrebuintare
- Podele dure sigilate
- Covoare
- Suprafețe textile
- Scări
- Interiorul vechicolului