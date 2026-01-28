Компактный и мощный аккумуляторный пылесос VC 4 Cordless myHome Pet всегда находится под рукой и надежно удаляет с любых полов и поверхностей пыль, мусор и шерсть домашних животных. Легкий аппарат удобен в работе, не требует использования фильтр-мешков и благодаря отсутствию кабеля не ограничивает свободу движений. При этом благодаря низкому уровню шума уборка не пугает домашних животных. Продолжительность работы от полного заряда аккумулятора достигает 30 минут. Аппарат можно по выбору использовать в качестве вертикального или ручного пылесоса. Активная насадка для пола со щеткой, приводимой во вращение электродвигателем, тщательно удаляет мусор и шерсть с твердых и ковровых напольных покрытий, а моторизизованная мини-турбощетка эффективно очищает от шерсти, волос и прочего мусора мягкую мебель, матрасы или лежанки для домашних питомцев. Другими практичными особенностями являются быстрое опустошение контейнера для сбора мусора, возможность кратковременного увеличения силы всасывания (функция Boost) и наличие фиксатора, исключающего необходимость в постоянном удержании выключателя в нажатом состоянии. Комплект поставки дополняют щелевая насадка, щеточная насадка для мебели «2 в 1» и держатель для хранения аппарата на стене.