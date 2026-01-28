Aspirator vertical VC 4 Cordless myHome Pet
Un aspirator compact, perfect pentru îndepărtarea părului de animale de companie: aspiratorul VC 4 Cordless myHome Pet este o opțiune excelentă pentru locuințele mici în care există animale de companie.
Aspirator compact, dar performant: aspiratorul VC 4 Cordless myHome Pet este gata de utilizare și îndepărtează în mod fiabil praful, murdăria și părul animalelor de companie de pe toate podelele și suprafețele. Aspiratorul vertical oferă o combinație remarcabilă de confort, greutate redusă și libertate nelimitată de mișcare. De asemenea, nivelul redus de zgomot previne eventualele sperieturi ale animalelor de companie. Atunci când este complet încărcat, dispozitivul poate funcționa timp de până la 30 de minute. Poate fi utilizat fie ca aspirator de podea, fie ca aspirator de mână. Duza de podea activă, cu motor, asigură o curățare temeinică a murdăriei și a părului de pe podelele dure și covoare. Iar duza mini-turbo cu motor îndepărtează în mod fiabil murdăria bine fixată, firimiturile, celulele moarte ale pielii și firele de păr de pe tapițerie, paturile și saltelele animalelor de companie. Alte caracteristici ale echipamentului: Golirea recipientului de praf cu un singur clic, funcția boost pentru obținerea rapidă a unei puteri suplimentare de aspirare la nevoie și un buton de blocare care elimină necesitatea de a ține apăsat butonul de pornire. O duză pentru spații înguste, o perie moale 2 în 1 și un suport de perete completează pachetul de livrare.
Caracteristici si beneficii
Tehnologie bine adaptată.Baterie puternică de 21,6 V, care se integrează perfect cu duza de podea activă. Timp de funcționare optimizat pentru 30 de minute în modul de funcționare normal.
Controlul puterii în două trepte.Timp de funcționare suficient pentru a curăța locuințele mici. Modul de creștere a puterii opțional. Până la 18 minute de funcționare la cel mai mare nivel de putere.
Accesorii suplimentare speciale pentru proprietarii de animale de companieMini-turboperia motorizată îndepărtează cu ușurință practic toate firele de păr de animale de companie de pe mobilierul tapițat.
Ușor de folosit.
- Puterea poate fi reglată rapid și ușor pentru a se potrivi unei anumite aplicații.
- Golire simplă a filtrului cu un singur clic.
- Include funcția Power Lock pentru o utilizare ușoară.
Sistem de filtrare conceput în mod practic.
- Sistem de filtrare în 3 etape, cu filtru ciclonic, filtru de admisie a aerului și filtru cu burete.
- Nu necesită saci de filtrare
- Golire simplă a filtrului cu un singur clic.
Duză activă pentru podea.
- Preluare optimă a murdăriei cu ajutorul rolei cu motor.
- Asigură o curățare eficientă a suprafețelor.
- Manevrabilitatea extremă îl face foarte ușor de deplasat pe sub mobilier.
Depozitarea ușoară a aspiratorului
- Cu ajutorul suportului de perete, dispozitivul poate fi depozitat rapid și ușor.
- Conceput pentru economisirea spațiului, întotdeauna gata de utilizare.
- Încărcare comodă din locația sa fixă.
O gamă largă de aplicații
- Opțiune de a atașa accesorii suplimentare pentru curățarea ideală, în orice zonă a casei.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|100 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Nivelul de putere acustică. (dB(A))
|< 78
|Capacitatea recipientului de murdarie. (ml)
|650
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Tensiune (V)
|21,6
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (/min)
|Modul normal: / approx. 30 Modul de amplificare: / approx. 18
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul standard. (min)
|345
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|2,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|4,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|230 x 236 x 1115
Scope of supply
- Acumulator: Baterie 21.6 V/2.5 Ah (1 buc.)
- Filtru din spumă
- Filtru de admisie a aerului.: 1 Bucată
- Duză universală pentru podele.
- Perie turbo mini.
- Duza pentru spații înguste
- Duză de mobilă 2 în 1.
- Tub de aspirare.: Plastic
- Suport mic pentru perete.
Echipament
- Sistem de filtrare fără sac.
- Putere reglabilă.: Cu 2 nivele de putere.
Video
Domenii de intrebuintare
- Podele dure sigilate
- Covoare
- Parul animalelor de companie