Робот-стеклоочиститель RCW 2 заменяет мойку окон вручную и автоматически обеспечивает хорошую видимость без разводов. Благодаря эффективной вакуумной технологии RCW 2 надежно фиксируется на любых гладких поверхностях, что идеально подходит для больших и труднодоступных окон, а также зеркал. Систематическая навигация и два датчика для распознавания оконных рам и объектов гарантируют быструю и надежную очистку. Два вращающихся диска с микроволоконной обтяжкой, имитирующие ручную очистку, дают безупречно чистый результат. Две ультразвуковые разбрызгивающие насадки создают мелкий аэрозольный туман чистящего средства, который распыляется на стекло точно и без капель. В зависимости от задачи чистки с помощью дистанционного управления можно выбрать один из четырех автоматических режимов или ручной режим. Для контроля состояния аппарата используются светодиодные сигналы и голосовые сообщения. Входящее в комплект средство для мойки окон RM 503 надежно удаляет грязь, высыхает без разводов и позволяет дождю быстрее стекать каплями, обеспечивая длительную чистоту. Даже в случае отключения электроэнергии RCW 2 остается на стекле благодаря аварийному аккумулятору и страховочному тросу.